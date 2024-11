Angelo Madonia fuori da Ballando, Federica Pellegrini: “Mi sono sentita più volte a disagio” | VIDEO

Angelo Madonia fuori da Ballando, la reazione di Federica Pellegrini

Continua a far discutere la decisione della Rai di interrompere la collaborazione con Angelo Madonia, il ballerino di Ballando con le Stelle che nel programma faceva coppia con Federica Pellegrini.

Nelle ultime ore si è discusso molto delle motivazioni che hanno portato il programma ad allontanare il maestro di ballo: dalla lite avvenuta nell’ultima puntata con Selvaggia Lucarelli allo scarso feeling con Federica Pellegrini.

L’ex nuotatrice, che non ha ufficialmente commentato l’abbandono di Madonia, il quale ora verrà sostituito da Samuel Peron, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, in onda lo scorso sabato 23 novembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrerebbero confermare come i rapporti tra i due non fossero tra i migliori.

A mandare in onda le affermazioni è stato il programma di Rai La volta buona. “Indipendentemente dai risultati è bello trovare anche un’affinità nella coppia lavorativa, capito?” aveva dichiarato l’ex atleta.

E ancora: “A me dispiace davvero tanto essere sempre in mezzo come un pero. E mi dispiace soprattutto perché era una bella serata, abbiamo ballato benissimo”.

“Quindi non c’era nemmeno motivo che succedesse tutto questo. Il ballo è stato bellissimo, forse per la prima volta ho sentito di aver ballato veramente. Se mi sono sentita a disagio nel momento in cui Angelo ha battibeccato? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Io abbozzo, però mi dispiace anche essere tira… in mezzo alle discussioni, che poi non mi appartengono nemmeno. Io sono qui per lavorare, ho la mia famiglia a casa che mi guarda. E quello per me è l’importante”.