Ballando con le Stelle, Samuel Peron sostituisce Angelo Madonia

È Samuel Peron il sostituto di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle: è quanto comunicato dalla Rai in un comunicato stampa diramato nella mattinata di martedì 26 novembre.

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle” fa sapere Viale Mazzini che aggiunge: “A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione”.

“È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”.

Samuel Peron, quindi, prende il posto di Angelo Madonia che era stato allontanato dal cast “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

Per il ballerino si tratta di un ritorno: Samuel Peron, infatti, ha partecipato per 18 edizioni alla trasmissione prima di annunciare la sua intenzione di lasciare il programma per dedicarsi ad altro.