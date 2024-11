Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle dopo la lite con Selvaggia Lucarelli: “Divergenze professionali”

Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle: “Divergenze professionali”

Il ballerino Angelo Madonia non farà più parte del cast di Ballando con le Stelle: è quanto comunicato dalla Rai in una nota stampa.

Nel comunicato, infatti, si fa presente che “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

“La produzione di #BallandoConLeStelle, di concerto con #Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.@Ballando_Rai pic.twitter.com/xE3d4AOSTE — Rai (@Raiofficialnews) November 25, 2024

Nell’ultima puntata del programma, in onda sabato 23 novembre, lo stesso Madonia, che fa coppia con Federica Pellegrini, era stato protagonista di una lite con Selvaggia Lucarelli.

“Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia” aveva dichiarato la giornalista dopo l’esibizione della coppia.

“Non è una coincidenza questa crescita di voti – aveva preso un ottimo punteggio – ma è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto, io in particolare, che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza” ha replicato il ballerino.

Selvaggia Lucarelli ha quindi controbattuto: “Madonia non fare il rosicone. Era una battuta la mia. Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È solo una battuta”.

“La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne” ha subito affermato Madonia, che poi si è allontanato senza nemmeno rilasciare le interviste previste subito dopo l’esibizione.