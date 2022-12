Chi è Angelo Madonia, il ballerino (e fidanzato) di Ema Stokholma a Ballando con le stelle 2022

Tra le “rivelazioni” di Ballando con le stelle 2022 c’è sicuramente Angelo Madonia, il ballerino (e ora anche fidanzato) di Ema Stokholma. Ma cosa sappiamo su di lui? Angelo è nato a Palermo il 27 luglio 1984 (38 anni). Ha iniziato a ballare all’età di 11 anni e ben presto si è fatto strada nel mondo della danza. Angelo Madonia approda quindi al Teatro Massimo di Palermo. In seguito però si esibisce anche sui più grandi palchi di competizioni mondiali. Inizia così a girare il mondo intero, arrivando fino ai teatri inglesi, russi e cinesi.

Nel 2006 arriva per lui la prima grande esperienza televisiva, quando partecipa alla terza edizione di Ballando con le Stelle dove balla insieme a Pamela Camassa. I due arrivano fino in finale e si classificano al secondo posto dopo Fiona May e Raimondo Todaro, che vincono l’edizione. Successivamente il ballerino lavora come direttore tecnico in varie scuole di danza, tra cui il Milano Lab Studio. Nel 2021 torna invece a Ballando, dove segue le varie “ballerine per una notte” dell’edizione. Nel 2022 Angelo entra a far parte ufficialmente del cast di maestri del talent show e prende come allieva Ema Stokholma.

Vita privata

Veniamo alla vita privata di Angelo Madonia: ha moglie e figli? E’ fidanzato? Un passo alla volta. Il ballerino di Ballando con le stelle 2022 ha due figlie, Alessandra e Matilde. Molto probabilmente la relazione con la madre delle piccole è finita dato che da qualche mese è scoppiato l’amore con la sua “stella” Ema Stokholma. In una clip andata in onda sabato 26 novembre, i due hanno confermato che la loro storia d’amore è più seria che mai. La speaker radiofonica, grande amica di Angela Delogu, ha confidato che il ballerino siciliano è già entrato in possesso delle chiavi della sua abitazione. Ema Stokholma, nata e cresciuta in Francia e arrivata in Italia grazie al mondo della moda, vive da sola a Roma ma grazie a Ballando con le Stelle ha stravolto la sua vita. Con Angelo Madonia una convivenza inaspettata quanto meravigliosa e travolgente. Immagini di vita quotidiana, i due che provano anche tra le mura domestiche, che cucinano, che giocano col cane e si baciano con trasporto, trasmesse nel dancing show di Rai 1 che hanno mandato in estati i tantissimi fan della coppia.