Ballando con le Stelle, Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme: “Ha le chiavi di casa…”

Ballando con le Stelle, Ema Sthokolma e Angelo Madonia stanno insieme

Ema Stokholma e Angelo Madonia di Ballando con le Stelle stanno insieme, è ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, e paparazzate sospette, la coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram e poi nel corso della semifinale del varietà di Milly Carlucci.

In una clip Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno confermato che la loro storia d’amore è più seria che mai. La speaker radiofonica, grande amica di Angela Delogu, ha confidato che il ballerino siciliano è già entrato in possesso delle chiavi della sua abitazione.

Ema Stokholma, nata e cresciuta in Francia e arrivata in Italia grazie al mondo della moda, vive da sola a Roma ma grazie a Ballando con le Stelle ha stravolto la sua vita. Con Angelo Madonia una convivenza inaspettata quanto meravigliosa e travolgente.

Immagini di vita quotidiana, i due che provano anche tra le mura domestiche, che cucinano, che giocano col cane e si baciano con trasporto, trasmesse nel dancing show di Rai Uno che hanno mandato in estati i tantissimi fan della coppia.

In primis il tribuno del popolo Rossella Erra, che si è addirittura proposta come testimone di nozze di un eventuale matrimonio di Ema e Angelo con il commentatore a bordo campo Alberto Matano.

Proposta dalla quale però il conduttore de La vita in diretta si è dissociato pur sopportando da sempre il percorso di Ema e Angelo a Ballando con le Stelle. Madonia, intanto, ha difeso il suo lavoro e quello della Stokholma dalle critiche di Selvaggia Lucarelli.

Alla giurata non è particolarmente piaciuto il paso doble della coppia e ha accusato i colleghi di votare Ema Stokholma più per simpatia che per bravura. Angelo Madonia, dal canto suo, ha criticato Selvaggia per il fatto di continuare a parlare di limiti fisici della sua allieva senza però fornire troppi dettagli.

Un battibecco che ha accesso gli animi sui social network: alcuni hanno preso le difese della Lucarelli mentre altri hanno sostenuto il lavoro portato a termine da Ema Stokholma e Angelo Madonia.