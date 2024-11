Perché Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle? Cosa è successo

Perché Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle? Nella giornata di ieri, 25 novembre, è arrivata la notizia che il ballerino, fidanzato di Sonia Bruganelli, e partner in gara di Federica Pellegrini non farà più parte di questa edizione del talent. Ad annunciarlo è stato lo stesso programma che, con una nota ufficiale, ha comunicato: “La produzione, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

La notizia ha lasciato increduli molti fan di Ballando con le stelle e dello stesso Madonia. In 19 edizioni infatti non era mai accaduto niente del genere. Ma cosa è successo? Una spiegazione ufficiale non c’è stata. In molti hanno pensato allo scontro nell’ultima puntata tra il ballerino e la giudice, Selvaggia Lucarelli. La giurata, dopo l’esibizione di Madonia con la sua allieva Federica Pellegrini, si è lasciata andare a una battuta che ha mandato su tutte le furie il ballerino: “Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo, hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati”. Il riferimento alla compagna di Madonia, eliminata al ballottaggio dalla gara ha fatto salvare i nervi al coach. Inizialmente però Angelo ha cercato di gestire pacatamente la questione: “Non è una coincidenza questa crescita di voti, ma è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale”, ha replicato.

Ma Lucarelli ha affondato il colpo: “Madonia, non fare il rosicone. Era solo una battuta”. Il maestro ha ribattuto: “La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne”, indicando la Bruganelli seduta tra il pubblico. A quel punto, la discussione è degenerata, con i due che hanno iniziato a battibeccare. Il colpo di grazia lo ha dato l’ultima stoccata dell’opinionista: “La tua antipatia danneggia Federica Pellegrini…”. “Tu danneggi la giuria”, ha replicato il maestro andando via.

Tensione alle stelle dunque con un saluto ironico che ha stuzzicato ancor di più la reazione della Lucarelli: “Ma poi lui se ne va, mi saluta come un cafone. È l’unico ballerino che si comporta in questa maniera”. E anche dietro le quinte le cose non sarebbero migliorate: “Ha sbattuto la porta”, hanno riportato fonti vicine alla produzione. Neanche una parola, per ora, da Federica Pellegrini che ha assistito a tutta la scena imbarazzata.

E la Bruganelli? La notizia dell’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024 per “divergenze professionali” è arrivata mentre Sonia, la sua fidanzata, era ospite de La Vita in Diretta. Occasione ghiotta per Alberto Matano per chiedere all’ex di Paolo Bonolis un commento a caldo: “Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore. Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea”.

Ma quindi Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle per colpa del litigio con Selvaggia Lucarelli? No, almeno stando a quanto scritto su X dalla giudice: “Madonia non è uscito da Ballando perché ha risposto a me”. A corredo del post un link alla sua newsletter. Il titolo dell’articolo in questione è La Pellegrini liberata. “Nella storia di “Ballando con le stelle” Angelo Madonia è stato, credo di ricordare, l’unico ballerino con cui ogni tanto negli anni (quelli dal suo arrivo) mi sono scambiata qualche messaggio su questioni extra-Ballando anche quando il programma non era in onda. Nulla di che, ma mi è sempre parso uno simpatico”, si legge all’inizio del pezzo…

Chi prende il posto di Madonia

Abbiamo visto perché Angelo Madonia è stato licenziato da Ballando con le stelle, ma chi arriva al suo posto? Chi ballerà con Federica Pellegrini dalla prossima puntata? La risposta è Samuel Peron. Ad annunciarlo è stata la Rai: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di ‘Ballando con le Stelle'”, si legge nella nota. “A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riaverlo nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, conclude la nota.