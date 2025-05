Audiscion streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 12 maggio 2025, alle ore 21.20 va in onda su Rai 2 in prima serata Audiscion, il programma condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci in prima visione per cinque puntate. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, “Audiscion” vuole essere uno spazio che dà voce a tutti. Ma dove vedere Audiscion in diretta tv e streaming?

In tv

Appuntamento questa sera, 12 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 2.

Audiscion streaming live

Anche in diretta streaming su Rai Play e on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Audiscion? In tutto sono previsti cinque appuntamenti, su Rai 2 a partire dal 12 maggio 2025. Ecco la programmazione completa.