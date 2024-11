Selvaggia Lucarelli e la lite con Angelo Madonia: “Non è stato mandato via da Ballando perché mi ha risposto”

Selvaggia Lucarelli e la lite con Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli commenta la decisione della Rai di interrompere la collaborazione tra Angelo Madonia e Ballando con le Stelle arrivata al termine dell’ultima puntata del programma, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 23 novembre, durante la quale è andata in scena anche una lite proprio tra il ballerino e la giornalista.

In un comunicato, la Rai ha fatto sapere che la collaborazione con Madonia è stata interrotta in “seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”.

Nella sua newsletter, dal titolo La Pellegrini liberata, Selvaggia Lucarelli ha però spiegato che l’allontanamento del ballerino dal programma non è in alcun modo dovuta alla lite che i due hanno avuto nel corso dell’ultima puntata.

No, Madonia non è uscito da Ballando con le stelle perché ha risposto a me. 😉 #BallandoConLeStelle https://t.co/gKcahayJ9b pic.twitter.com/PBPBKlbDzL — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 26, 2024

“Personalmente, in tanti anni di Ballando non ho mai visto nessuno al suo livello di popolarità incassare con tanta grazia e allo stesso tempo caparbietà le critiche” ha scritto Selvaggia Lucarelli in riferimento a Federica Pellegrini, compagna di ballo di Madonia.

La giornalista, poi, ha aggiunto: “Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso”.

“La verità è che Madonia si sente in gara con la fidanzata. È con lei che da questa edizione di Ballando vuole uscire vincente (o perdente che sia), è lei che protegge in quel momento anziché proteggere la sua partner in pista. Di Federica non gliene frega nulla. Conosco molto bene il team di Ballando, visto che ci lavoro da nove anni, e posso dire che in passato sono stati gestiti imprevisti, bizze, stravaganze, capricci, contrasti di varia natura e che per arrivare a una decisione del genere, la misura doveva essere evidentemente colma”.

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, come detto, Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, che nel frattempo ha attaccato la giornalista sui social, sono stati protagonisti di un acceso diverbio al termine dell’esibizione del ballerino e di Federica Pellegrini.

“Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia” aveva dichiarato la giornalista dopo l’esibizione della coppia.

“Non è una coincidenza questa crescita di voti – aveva preso un ottimo punteggio – ma è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto, io in particolare, che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza” ha replicato il ballerino.

Selvaggia Lucarelli ha quindi controbattuto: “Madonia non fare il rosicone. Era una battuta la mia. Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È solo una battuta”.

“La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne” ha subito affermato Madonia, che poi si è allontanato senza nemmeno rilasciare le interviste previste subito dopo l’esibizione.