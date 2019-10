Manovra 2020, oggi il governo vara la Legge di Bilancio

Una giornata decisiva verso la manovra economica 2020: oggi, martedì 15 ottobre 2019, il governo Conte si riunisce in Consiglio dei ministri per approvare le linee guida della manovra e inviare a Bruxelles, alla Commissione Ue e all’Eurogruppo, il Documento Programmatico di Bilancio.

Sono tanti i temi caldi nel cammino verso la Legge di Bilancio per il prossimo anno: l’esecutivo punta a ricavare risorse, oltre 7 miliardi di euro, dalla lotta all’evasione fiscale e ad un taglio del cuneo fiscale. Ma è discusso per giorni anche dell’opportunità o meno di apportare modifiche a Quota 100.

Il Cdm è stato fissato per le ore 21 (qui tutte le principali misure circolate già ieri).

Quota 100

In mattinata il premier Giuseppe Conte su Quota 100 ha precisato che la misura “rimane, questo è l’ indirizzo politico”. “Vogliamo rivedere le misure ma conservarle”, ha precisato.

La Quota 100 per l’anticipo pensionistico “non si tocca” – ha confermato in giornata il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta – però, “al termine della sua naturale scadenza non la riconfermeremo. Il problema ci sarà dopo”, perché “dovremo discutere di che tipo di uscita dal lavoro realizzare”. La misura dura tre anni.

Manovra 2020, Quota 100 confermata

Tra le ipotesi su Quota 100 è circolata comunque l’ipotesi di una sorta di clausola di salvaguardia, un’alternativa a un intervento sulle finestre: secondo quanto trapelato, all’incontro al Mef sulla manovra ai sindacati sarebbe stata illustrata anche l’ipotesi di un meccanismo di blocco delle uscite in caso a metà anno si registri un flusso maggiore delle attese, per garantire comunque il conseguimento dei risparmi.

Ma sul tavolo sarebbero finiti anche altri due scenari: un allungamento di tre mesi delle attuali finestre, come già emerso o un allineamento a 9 mesi per tutti, pubblici e privati.

Taglio del cuneo fiscale

Per quanto riguarda poi il taglio del cuneo fiscale viene confermato che alla riduzione delle tasse sul lavoro saranno destinati maggiori risorse di quante già indicate poche settimane fa nel Def, il Documento di Economia e Finanza (ecco cos’è). Il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta, intervenendo alla presentazione del rapporto dell’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziale privati e privatizzati, sugli investimenti, ha dichiarato che per la riduzione del cuneo fiscale “la cifra è di 3 miliardi”, e “le modalità tecniche per la distribuzione sono oggetto di un confronto con i sindacati, li abbiamo visti anche in queste ore: l’ipotesi è di allargare il limite reddituale per l’accesso al bonus degli 80 euro”, andando “un po’ più su dei 25mila euro annui”.

Lotta all’evasione fiscale

Beretta ha confermato che il dato di 7 miliardi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. La cifra messa a bilancio, nella manovra economica, come somme da recuperare nell’ambito dell’evasione fiscale, è “realistica”, ha detto il sottosegretario all’Economia.

Beretta ha spiegato che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, dal primo gennaio 2019, “sta dando già risultati importanti”. Il sottosegretario in mattinata ha anche annunciato la volontà di incontrare le Casse pensionistiche “subito dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, dateci una quindicina di giorni”, per discutere, tra l’altro, del regolamento sugli investimenti del settore, di cui si attende l’emanazione dal ministero dell’Economia dal 2011.

Nessuna tassa sulle sim

Negli ultimi giorni era spuntata l’ipotesi di una tassa sulle schede dei telefonini, sulle sim ricaricabili. L’assenza di modifiche, anche per quanto riguarda le finestre, a quota 100 e nessuna tassa sulle sim sono punti sui quali il M5S si ritiene soddisfatto. “Puntiamo ad una manovra per la crescita e per l’aumento dei posti di lavoro”, hanno spiegato fonti pentastellate.

Il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra 2020 prima del Cdm

In mattinata, martedì 15 ottobre, si è svolto un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Cdm previsto in serata alle 21 che dovrà varare la Legge di Bilancio. “Quota 100 rimane, questo è l’indirizzo politico”, ha

chiarito il presidente del Consiglio Conte secondo il quale “far quadrare i conti è sempre difficile per tutti”. Ma questa sera – ha continuato il premier – “il Consiglio dei ministri approverà la manovra complessa a cui stiamo lavorando”.

Luigi Marattin, di Italia Viva, intanto, ha assicurato che non ci sarà nessuna barricata su quota 100, ma ha ribadito la necessità di uno stop immediato alla misura per evitare “che si crei il burrone Salvini”.

Potrebbero interessarti Il ministro Gualtieri: “La manovra è pronta, l’Iva non aumenta” Siria, Boldrini (Pd) a TPI: “Linea dura, non cedere a ricatto turco” Marcucci (Pd): “Lavoriamo perché il governo duri fino alla fine della legislatura”

Cos’è il Dpb, il Documento Programmatico di Bilancio da inviare a Bruxelles

Il Documento Programmatico di Bilancio, introdotto da un regolamento Ue del 2013, è un documento del governo che contiene le linee guida, l’ossatura della manovra economica. Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri devono inviarlo a Commissione Ue e all’Eurogruppo, per rendere pubblici “il progetto di bilancio dell’amministrazione centrale per l’anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche”.

Il Dpb rappresenta dunque la base della Legge di Bilancio, contiene un obiettivo di saldo di bilancio e proiezioni delle entrate e delle spese.

Si tratta di un passaggio fondamentale verso la manovra. La Legge di Bilancio vera e propria va varata dal governo entro il 20 ottobre. Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge con l’articolato dettagliato delle misure e relative coperture, da inviare al Parlamento.

Dopo il via libera al ddl possono arrivare dall’Ue delle bocciature immediate entro fine ottobre. Entro la fine di novembre Bruxelles deve pubblicare il suo giudizio, indicando l’eventuale necessità correggere l’impostazione della manovra. Il via libera in Parlamento alla manovra arriva infine entro il 31 dicembre.

Manovra 2020, torna l’ipotesi di abbassare il tetto del contante