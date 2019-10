Manovra 2020, lotteria per carta di credito e bancomat

Nella manovra economica per il 2020 ci sarà una lotteria per chi paga con carta di credito o bancomat, non solo la lotteria degli scontrini. È quanto emerge oggi, martedì 15 ottobre, a poche ore dal Consiglio dei ministri che varerà la Legge di Bilancio e dell’invio a Bruxelles del Documento Programmatico di Bilancio.

Alle ore 21 è previsto il Consiglio dei ministri che darà il via libera alla manovra. Entro mezzanotte il governo invierà a Commissione Ue ed Eurogruppo il documento (diverso dal Def) che contiene il progetto di bilancio dell’amministrazione centrale per l’anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. Il Dpb, che rappresenta l’ossatura della Legge di Bilancio, contiene un obiettivo di saldo di bilancio e proiezioni delle entrate e delle spese.

Manovra 2020, il governo vara la Legge di Bilancio

La lotteria per chi effettua pagamenti con carte, carte di credito o bancomat, è una delle soluzioni che il governo intende approvare nell’ambito della lotta all’evasione fiscale. Nella manovra 2020, per quanto concerne le entrate, viene posto tra gli obiettivi il recupero di oltre 7 miliardi di euro l’anno dalla lotta all’evasione. Per raggiungerlo l’esecutivo ha messo in campo una serie di misure per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica. Tra esse le lotterie.

La lotteria per chi paga con carta di credito o bancomat dovrebbe entrare nel decreto legge fiscale. Se ne parla nell’ultima bozza del decreto collegato alla manovra, che è datata 14 ottobre.

Per incentivare l’uso di sistemi di pagamento elettronici, viene creata una specifica estrazione di premi riservati tanto ai consumatori quanto ai negozianti, qualora il pagamento avvenga con carte o bancomat. Per i premi della nuova lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.

Manovra 2020, confermata Quota 100

Manovra 2020, torna l’ipotesi di abbassare il tetto del contante

Manovra 2020, torna l’ipotesi sugar tax