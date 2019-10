Manovra 2020, torna l’ipotesi di abbassare il tetto del contante

Manovra 2020, ipotesi di abbassare il tetto del contante

A poche ore dal Consiglio dei ministri decisivo per mettere a punto la manovra economica 2020 rispunta l’ipotesi di abbassare il tetto all’uso del contante. Il limite era sceso a 1.000 euro durante l’esperienza del governo Monti, poi fissato a 3mila durante l’esecutivo Renzi.

La misura del nuovo abbassamento del tetto del contante rientrerebbe nelle soluzioni per incentivare l’uso della moneta elettronica, bancomat e carte di credito, come strumento per la lotta all’evasione fiscale. Il governo Conte punta ad ottenere complessivamente dalla lotta all’evasione oltre 7 miliardi di euro.

L’ipotesi di queste ore per ridurre l’utilizzo del cash è quella di abbassare il limite nuovamente da 3mila a 1.000 euro. Il tema è sul tavolo in vista del varo della manovra e del decreto fiscale collegato ma una decisione ancora non sarebbe stata presa e, a quanto si apprende, non ci sarebbe accordo tra gli alleati sul punto.

La soglia a mille euro risulta dall’ultima bozza del decreto fiscale allegato in circolazione, datata 14 ottobre, all’articolo 19 del testo.

Manovra 2020, il governo vara la Legge di Bilancio

Il Cdm per varare la Legge di Bilancio è programmato per le ore 21 di oggi, 15 ottobre 2019. Entro mezzanotte il governo dovrà inviare a Bruxelles il Documento Programmatico di Bilancio che con l’ossatura della manovra 2020, le linee guida, i pilastri della prossima Legge di Bilancio.

Con il Dpb che viene inviato a Commissione Ue ed Eurogruppo gli Stati membri rendono pubblici “il progetto di bilancio dell’amministrazione centrale per l’anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche”. Il documento, da distinguere dal Def, contiene gli obiettivi di saldo di bilancio del Paese e le proiezioni di entrate e spese.

Manovra 2020, confermata Quota 100

