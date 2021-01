L’infortunio di Giorgia Meloni: al Quirinale con le stampelle. Cosa è successo alla leader di FdI

Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale per l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con due stampelle. La leader di Fratelli d’Italia ha spiegato ai cronisti che è reduce da un piccolo infortunio, capitato mentre si allenava: “Vedete, sono la rappresentazione plastica di come sarebbe il Conte ter” ha scherzato. “È uno strappo al polpaccio, stavo cercando di fare dello sport, sono troppo vecchia ormai”. “Diremo no a un governo zoppo…”, scherza ancora.

