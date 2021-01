Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 30 gennaio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Dopo le consultazioni indette dal presidente della Repubblica per risolvere la crisi di governo, formalizzata con le dimissioni di Giuseppe Conte, Sergio Mattarella ha deciso di conferire al presidente della Camera, Roberto Fico, un mandato esplorativo al fine di verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo, ovvero M5S, Pd, Leu e, ovviamente, Italia Viva.

Fico, che già oggi pomeriggio inizierà a incontrare le forze politiche, dovrà trovare una soluzione entro martedì 2 febbraio, giorno in cui salirà nuovamente al Colle per riferire l’esito del suo lavoro. Ma intanto, un pezzo del M5S si ribella all’idea di tornare al governo con Renzi. Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore 7,00 – Dal pomeriggio al via consultazioni Fico – Le consultazioni del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico inizieranno nel pomeriggio di oggi. Il calendario sarà reso noto nel corso della mattinata.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Ieri, venerdì 29 gennaio, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha concluso il giro di consultazioni al Quirinale incontrando la numerosa delegazione del centrodestra, prima, e quella del Movimento 5 Stelle, poi.

Il centrodestra ha ribadito la sua posizione, ovvero quella di un ritorno alle urne, mentre il M5S ha di fatto aperto a un nuovo governo con Italia Viva a patto che questo sia guidato sempre da Giuseppe Conte. Un’apertura che non è piaciuta all’area più ortodossa del Movimento, guidata da Alessandro Di Battista, che su Faceboook ha scritto: “No al ritorno con Renzi, altrimenti arrivederci”.

Terminate le consultazioni, il presidente della Repubblica ha sottolineato l’importanza di dare al più presto un governo all’Italia viste le tre emergenze, sanitaria, sociale ed economica, che il nostro Paese si trova ad affrontare. Pochi minuti dopo, Mattarella ha convocato il presidente della Camera, Roberto Fico, al quale ha conferito un mandato esplorativo al fine di verificare se la forze che componevano la precedente maggioranza, siano in grado di dare vita a un nuovo esecutivo.

