La fronda interna del M5S: “No al governo con Renzi, meglio il voto”

La ricucitura della maggioranza con Italia Viva trova ne Pd un terreno certamente più fertile di quello presente nel Movimento Cinque Stelle. Finora il reggente pentastellato Vito Crimi si era incaricato di portare avanti la linea della rigidità in asse con il pensiero di Conte, che però giovedì pomeriggio ha dovuto cedere e telefonare al leader di Italia Viva prima che la delegazione salisse al Colle.

Senza i numeri dei parlamentari Iv, si ritorna infatti esattamente al punto che ha portato il premier a dimettersi. Non ci sono ingressi aggiuntivi: nonostante sia nato a Palazzo Madama il nuovo gruppo “Europeisti-Maie-Centro democratico”, il pallottoliere di chi vota la fiducia all’esecutivo resta fermo a 156 più uno (il Cinque Stelle assente per Covid alla votazione del 19 gennaio).

Per il Movimento 5 Stelle è l’impasse: accettare il gioco di Renzi e tendere le mani a Italia Viva o, come vorrebbe l’ala di Alessandro Di Battista e come ha esplicitato la senatrice Barbara Lezzi in un’intervista a La Stampa, chiudere la porta al numero uno di Iv, rischiando le elezioni o addirittura di passare all’opposizione? “Non dobbiamo avere paura di nulla, neanche del voto”, dice la deputata 5 Stelle Vittoria Baldino. Per Pino Cabras “la paura delle elezioni non deve farci scordare che Renzi ne ha ancora di più”. Se il M5S ha da perderci, insomma, Italia Viva rischia invece di sparire dall’agone politico, è il ragionamento diffuso.

Un eventuale “no” del M5S oggi pomeriggio – quando la delegazione è attesa al Colle – sancirebbe lo strappo definitivo e sarebbe la pietra tombale per una riedizione della convivenza tra i quattro partiti che avevano dato vita al Conte bis.

Leggi anche: 1. Così la crisi può cambiare la corsa al Quirinale (di Stefano Mentana) / 2. Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S (di Luca Telese) / 3. Conte l’impolitico (di Luca Serafini)

Potrebbero interessarti Consultazioni, la delegazione M5S al Quirinale | VIDEO Cosa cambierebbe se nascesse il Partito di Conte Consultazioni, il centrodestra al Quirinale | DIRETTA