Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i sentimenti appaiono piuttosto confusi nel corso delle prossime ore di questo fine mese. Chi vi sta accanto potrebbe percepire freddezza o mancanza di attenzione. Capitolo lavoro: ci sono molte questioni da gestire contemporaneamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 maggio 2026), avete voglia di lasciarvi coinvolgere maggiormente dai sentimenti e di vivere rapporti capaci di stimolare davvero il cuore e la mente. Per quanto riguarda il lavoro, con la fine del mese di maggio si apre una fase importante per il lavoro e per tutti quei progetti che richiedono coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, negli ultimi giorni di questa settimana il nervosismo legato al lavoro e alle tensioni esterne ha inevitabilmente influenzato anche la sfera sentimentale. Capitolo lavoro: alcune situazioni nate nelle ultime settimane hanno aumentato il senso di insofferenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere opposta rende i sentimenti più complicati da vivere con serenità nel corso delle prossime ore. Capitolo lavoro: avete superato prove difficili e dimostrato di valere molto più di quanto alcune persone pensassero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 maggio 2026), l’amore attraversa una fase tranquilla, senza grandi slanci ma nemmeno con particolari problemi da affrontare. Per quanto riguarda il lavoro, le difficoltà vissute nella parte iniziale di maggio hanno lasciato stanchezza e qualche preoccupazione di troppo.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è altissima e questo nel corso delle prossime ore rende le emozioni molto difficili da controllare. Per quanto riguarda il lavoro, giugno si avvicina con prospettive interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore attraversa una fase tranquilla.