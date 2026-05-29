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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 29 maggio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Venere contraria tende a rendervi più impulsivi e meno disposti a tollerare atteggiamenti superficiali o provocazioni. Capitolo lavoro: avete tanti progetti in mente e una forte voglia di dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 maggio 2026), il cielo in queste ore di fine mese favorisce i sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Lavoro? Qualcosa continua a creare fastidio. Potreste avere a che fare con ritardi o promesse non mantenute.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, torna il desiderio di stare bene con gli altri e di recuperare serenità. Le coppie possono chiarire piccole incomprensioni nate negli ultimi giorni. Capitolo lavoro: siete pieni di idee. Anche nei momenti più stressanti riuscite a trovare soluzioni originali ai problemi pratici.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, Venere nel segno rende questa fase particolarmente intensa dal punto di vista sentimentale. Le coppie ritrovano dolcezza, dialogo e voglia di condividere progetti futuri. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione richiede pazienza.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 maggio 2026), i sentimenti stanno tornando protagonisti. Le relazioni nate da poco possono crescere molto rapidamente. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate scorrono a ritmi intensi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, Venere favorisce i sentimenti e durante la giornata di oggi, 29 maggio, porta una maggiore apertura verso le emozioni. Alcuni rapporti nati di recente potrebbero evolversi rapidamente e diventare qualcosa di importante. Capitolo lavoro: le prossime settimane si prospettano interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Venere favorisce i sentimenti e porta una maggiore apertura verso le emozioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 25-31 MAGGIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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