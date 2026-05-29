Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Venere contraria tende a rendervi più impulsivi e meno disposti a tollerare atteggiamenti superficiali o provocazioni. Capitolo lavoro: avete tanti progetti in mente e una forte voglia di dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 maggio 2026), il cielo in queste ore di fine mese favorisce i sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Lavoro? Qualcosa continua a creare fastidio. Potreste avere a che fare con ritardi o promesse non mantenute.

GEMELLI

Cari Gemelli, torna il desiderio di stare bene con gli altri e di recuperare serenità. Le coppie possono chiarire piccole incomprensioni nate negli ultimi giorni. Capitolo lavoro: siete pieni di idee. Anche nei momenti più stressanti riuscite a trovare soluzioni originali ai problemi pratici.

CANCRO

Cari Cancro, Venere nel segno rende questa fase particolarmente intensa dal punto di vista sentimentale. Le coppie ritrovano dolcezza, dialogo e voglia di condividere progetti futuri. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione richiede pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 maggio 2026), i sentimenti stanno tornando protagonisti. Le relazioni nate da poco possono crescere molto rapidamente. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate scorrono a ritmi intensi.

VERGINE

Cari Vergine, Venere favorisce i sentimenti e durante la giornata di oggi, 29 maggio, porta una maggiore apertura verso le emozioni. Alcuni rapporti nati di recente potrebbero evolversi rapidamente e diventare qualcosa di importante. Capitolo lavoro: le prossime settimane si prospettano interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Venere favorisce i sentimenti e porta una maggiore apertura verso le emozioni.