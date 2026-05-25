Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 25 al 31 maggio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con una grande energia. Avete voglia di fare, di correre e di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee iniziano finalmente a circolare e a convincere chi conta. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì, cercate di non essere troppo polemici.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questo fine maggio segna una fase di riflessione profonda sulle finanze. State cercando di capire come ottimizzare le risorse e le stelle vi suggeriscono di non fare investimenti rischiosi proprio ora. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stabilità, ma potreste avvertire un po’ di noia.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete i padroni del cielo! Con il Sole nel segno, la vostra vitalità è al top. Questa settimana sarete magnetici, brillanti e capaci di convincere chiunque della bontà delle vostre visioni. La fortuna vi sorride nei piccoli spostamenti e nei contatti con persone lontane.

CANCRO

Cari Cancro, forse state dando troppa importanza a parole dette da persone che non contano davvero nella vostra vita. Cercate di scivolare sopra le critiche. In amore, c’è una decisione importante da prendere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 25 al 31 maggio 2026), sfide stimolanti all’orizzonte. Marte vi regala la forza necessaria per superare un ostacolo che vi preoccupava da tempo. Attenzione solo alla forma fisica.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra proverbiale organizzazione sarà messa a dura prova da alcuni imprevisti dell’ultimo minuto. Non perdetevi d’animo. Un piccolo regalo o un gesto d’affetto spontaneo faranno miracoli…

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una fase di rinascita interiore. Vi sentite più leggeri e pronti ad accogliere il nuovo. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di seminare: i frutti non arriveranno domani, ma le basi che state gettando ora sono solidissime.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete in una fase di grande trasformazione. Non abbiate fretta di vedere i risultati del vostro impegno. Quella di giovedì sarà una giornata complessa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la vostra natura avventurosa è stuzzicata da pianeti che invitano al viaggio e alla scoperta. Se potete, prendetevi qualche giorno di ferie o organizzate una gita fuori porta. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto creativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati a raggiungere un obiettivo economico e questa settimana farete passi da gigante. La vostra costanza viene finalmente premiata. Il lavoro è importante, ma non è tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana all’insegna dell’originalità. Siete stanchi della solita routine e farete di tutto per movimentare le vostre giornate. In amore, cercate una persona che condivida i vostri ideali e la vostra voglia di libertà.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase di grande sensibilità artistica e spirituale. Siete molto ricettivi e questo vi permette di capire al volo le intenzioni di chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’ispirazione del momento.

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