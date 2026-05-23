Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, siete meno impulsivi e più riflessivi. Nel lavoro questo vi aiuta a evitare errori e discussioni inutili. In amore, invece, cercate di non reagire subito a ogni provocazione: la calma sarà la vostra forza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità e voglia di concretezza. Nel lavoro arrivano piccoli segnali positivi che aumentano la vostra sicurezza. In amore sentite il bisogno di rapporti sinceri e rassicuranti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e comunicativi. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alle vostre idee. In amore attenzione però a non lasciare troppe cose in sospeso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende questa giornata intensa e molto emotiva. Nel lavoro mantenete equilibrio anche in situazioni complicate. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto sincero.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 maggio 2026), energia buona ma ben controllata. Nel lavoro riuscite a distinguervi senza bisogno di forzare le situazioni. In amore meno orgoglio e più spontaneità renderanno tutto più semplice.

Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione vi aiutano a risolvere questioni importanti. Nel lavoro siete particolarmente efficaci. In amore cercate di lasciare più spazio alle emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi aiuta a ritrovare equilibrio. Nel lavoro una scelta si avvicina e dovrete affrontarla con più decisione. In amore il dialogo sarà fondamentale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione fortissima e grande lucidità. Nel lavoro capite subito dove conviene investire energie. In amore cercate profondità e sincerità assoluta.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove porta desiderio di novità e movimento. Nel lavoro potreste iniziare a pensare a un cambiamento interessante. In amore sincerità e leggerezza saranno essenziali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra capacità di costruire con pazienza. Nel lavoro risultati concreti e progressivi. In amore serve però maggiore dolcezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 maggio 2026), Urano stimola creatività e intuizione. Nel lavoro una vostra proposta può attirare attenzione positiva. In amore cercate di essere più chiari nei sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata romantica e intensa. Nel lavoro seguite l’istinto ma senza perdere il contatto con la realtà. In amore piccoli gesti avranno un grande valore.