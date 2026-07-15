Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere rende questa una giornata particolarmente piacevole. I rapporti migliorano, il dialogo diventa più semplice e anche sul lavoro riuscite a trovare il giusto equilibrio nelle situazioni più delicate. Una collaborazione promette sviluppi interessanti. In amore torna la voglia di condividere progetti e sogni. Chi è single potrebbe fare una conoscenza molto promettente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro punto di forza. Sapete cogliere dettagli che sfuggono agli altri e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci. Nel lavoro una proposta o una trattativa potrebbe evolversi meglio del previsto. In amore siete magnetici e profondi. Le stelle favoriscono passioni sincere e rapporti destinati a rafforzarsi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove alimenta la vostra voglia di esplorare nuove possibilità. È una giornata favorevole per iniziare un progetto, organizzare un viaggio oppure ampliare i vostri orizzonti professionali. Nel lavoro la fortuna accompagna chi ha il coraggio di uscire dagli schemi. In amore il vostro entusiasmo conquista facilmente chi vi circonda. Una piacevole sorpresa potrebbe arrivare entro sera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione continua a essere premiata. Nel lavoro raccogliete i risultati dell’impegno dimostrato negli ultimi tempi e una persona influente potrebbe offrirvi nuove prospettive. È una giornata favorevole anche per fare programmi economici. In amore siete più disponibili ad aprirvi e questo rafforza il rapporto con il partner. I single potrebbero rivalutare una conoscenza recente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 luglio 2026), Urano stimola fantasia, creatività e desiderio di innovazione. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe attirare l’attenzione di chi conta davvero. È il momento giusto per proporre idee nuove e guardare al futuro con ottimismo. In amore cercate autenticità e leggerezza, ma senza rinunciare alla profondità dei sentimenti. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo particolarmente ispirato. Oggi riuscite a comprendere con chiarezza ciò che desiderate davvero e questo vi aiuta a fare scelte importanti. Nel lavoro il vostro intuito sarà una guida preziosa. In amore il cielo è romantico e protettivo. Le coppie vivono momenti di intensa complicità, mentre chi è solo potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: Urano stimola fantasia, creatività e desiderio di innovazione. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe attirare l’attenzione di chi conta davvero.