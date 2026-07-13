Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove da qualche giorno non è più in contrasto e questo segna una svolta importante per voi: è il momento di prendere decisioni strategiche e puntare in alto. Per i single il mese che state vivendo porterà occasioni di conoscenze sincere, in particolare tra il 24 e il 25. Portate ancora un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 luglio 2026), questo è un periodo delicato in ambito lavorativo. La voglia di reagire d’impulso rischia di prendere il sopravvento. Questo mese invita a fare ordine nella sfera affettiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente Giove è a vostro favore, mentre Saturno è con voi già da diversi mesi. Il panorama lavorativo si vivacizza in queste ore di metà luglio. La voglia di riscatto e di vivere esperienze intense sarà ancora più forte, ma le relazioni stabili e sincere avranno un valore inestimabile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove smette di fare il bastian contrario e, anche se all’inizio del mese le scelte sembrano ancora difficili da attuare, la direzione è ben chiara: si naviga verso acque più calme. Attenzione perché per alcuni di voi ci sarà scarsa concentrazione. Dal 22, il Sole tornerà favorevole e regalerà una spinta extra per rimettervi in pista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 luglio 2026), è arrivato il momento di decidere cosa fare del vostro lavoro. Prestate attenzione alle finanze. Venere non è più opposta in amore: una buona notizia per voi.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza di Marte accende i nervi in queste ore, facendo avvertire un surplus di compiti e responsabilità che rischia di generare confusione. Attenzione…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la voglia di riscatto e di vivere esperienze intense sarà ancora più forte.