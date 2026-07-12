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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 12 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di queste ore di quasi metà luglio continuate a godere di una carica straordinaria: tutto merito di Marte che continua a sostenervi. Capitolo lavoro: potrebbero arrivare notizie incoraggianti oppure una proposta da valutare con attenzione. In amore è il momento di lasciar parlare il cuore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 luglio 2026), le stelle nel corso di queste ore di metà mese vi regalano stabilità. Ora riuscite a guardare il futuro con maggiore serenità. Lavoro? La costanza continua a essere premiata in queste ore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio illumina il vostro cielo. La comunicazione è brillante nel corso di queste ore. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alle vostre idee originali. Anche le coppie ritrovano complicità e leggerezza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, la Luna nel corso delle prossime ore di questo metà mese di luglio vi accompagnerà con dolcezza e vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio. Capitolo lavoro: la vostra sensibilità diventa una risorsa preziosa per affrontare questioni delicate.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 luglio 2026), il Sole continua a donarvi sicurezza e carisma. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ottenere una conferma importante o iniziare un percorso destinato a crescere nei prossimi mesi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la vostra precisione nel corso delle prossime ore di questo 12 luglio vi permetterà di risolvere rapidamente questioni pratiche. Capitolo lavoro: riuscite a organizzare ogni dettaglio con grande lucidità e questo sarà apprezzato da chi collabora con voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: riuscirete a risolvere alcune questioni pratiche.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 LUGLIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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