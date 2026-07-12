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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 12 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 12 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel corso delle prossime ore di questo 12 luglio 2026 renderà il vostro cielo particolarmente armonioso. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione potrebbe portarvi risultati migliori del previsto. È una giornata ideale per chiarire una situazione rimaste in sospeso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 luglio 2026), il vostro intuito è straordinario e vi permette di anticipare gli eventi con grande lucidità. Capitolo lavoro: saprete cogliere un’occasione che altri potrebbero sottovalutare. Giornata intensa.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di esplorare nuovi orizzonti cresce con il passare delle ore. A breve potreste ricevere un invito, una proposta oppure decidere di intraprendere un percorso diverso dal solito. Capitolo lavoro: la fortuna accompagnerà chi ha il coraggio di cambiare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la determinazione continua a essere la vostra migliore alleata nel corso di queste ore di metà luglio. Per quanto riguarda il lavoro, raccogliete i risultati dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe offrirvi nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 12 luglio 2026), creatività e voglia di innovare caratterizzano questa giornata di quasi metà mese. Avete idee brillanti e il desiderio di cambiare ciò che non vi rappresenta più. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta originale potrebbe aprire prospettive molto promettenti.

PESCI

Cari Pesci, riuscite a comprendere con facilità ciò che accade intorno a voi. Per quanto riguarda il lavoro, fidatevi del vostro intuito perché vi porterà nella direzione giusta.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità è il vostro punto di forza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 LUGLIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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