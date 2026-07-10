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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 luglio 2026

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi – venerdì 10 luglio 2026 – avvertirete una forte voglia di agire e di recuperare il tempo perduto. In amore è il momento di mettere da parte l’impulsività e di ascoltare con attenzione la persona che avete vicino. Non isolatevi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 luglio 2026), le stelle vi invitano a valorizzare ciò che avete costruito con pazienza e fiducia. Capitolo lavoro: la vostra affidabilità continua a essere apprezzata in molti settori. Una questione economica nel corso di queste ore potrebbe finalmente prendere una direzione positiva.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio in queste ore di inizio luglio rende la vostra mente brillante e dinamica. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano contatti utili, occasioni di confronto e possibili novità da cogliere al volo. In amore il fascino è in evidente crescita. Iniziate a raccogliere quanto seminato…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, la Luna continua a proteggervi e nel corso delle prossime ore di questo 10 luglio vi aiuterà a ritrovare quell’equilibrio che nelle ultime settimane è stato messo alla prova. Capitolo lavoro: saprete gestire con sensibilità anche le situazioni più delicate.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 luglio 2026), il Sole nel corso di queste ore vi dona carisma e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare responsabilità importanti di cui farsi carico. Le emozioni autentiche nasceranno dalla semplicità. Serenità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare la giornata di oggi – 10 luglio – con grande lucidità e pragmaticità. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a risolvere una questione complessa. Le stelle favoriscono anche chi deve firmare accordi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: precisione e senso pratico caratterizzeranno queste ore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 LUGLIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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