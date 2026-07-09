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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 9 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di serenità. È una giornata ideale per recuperare un rapporto, chiarire un malinteso o fare un passo importante nella vita sentimentale. Nel lavoro la diplomazia vi permette di ottenere risultati senza creare tensioni. Una collaborazione potrebbe diventare molto preziosa nei prossimi mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro migliore alleato. Sapete leggere tra le righe e cogliere occasioni che sfuggono agli altri. Nel lavoro una proposta interessante potrebbe aprire nuovi scenari. In amore siete intensi, profondi e magnetici: il cielo favorisce gli incontri destinati a lasciare il segno e rafforza i rapporti già consolidati.

oroscopo paolo fox oggi

AGFSAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria e di vivere nuove esperienze cresce con il passare delle ore. È una giornata favorevole per progettare un viaggio, avviare un nuovo percorso professionale o dare spazio a un’idea creativa. In amore il vostro entusiasmo conquista chi vi circonda. Una piacevole sorpresa potrebbe arrivare nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere il vostro punto di forza. Nel lavoro raccogliete i risultati dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane e una persona influente potrebbe accorgersi del vostro valore. In amore siete più disponibili ad aprirvi e questo rende il dialogo con il partner più profondo. Anche chi è solo potrebbe fare un incontro interessante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 luglio 2026), creatività e originalità vi accompagnano per tutta la giornata. Le stelle favoriscono chi lavora nel campo delle idee, della comunicazione o dell’innovazione. Una proposta fuori dagli schemi potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. In amore cercate rapporti autentici, capaci di rispettare la vostra libertà senza rinunciare alla complicità.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi diventa una vera risorsa. Sapete comprendere le emozioni degli altri e questo vi rende un prezioso punto di riferimento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe fare la differenza e portarvi una bella soddisfazione. In amore il cielo è dolce e protettivo: le coppie vivono momenti di grande intesa, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro romantico.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi diventa una vera risorsa. Sapete comprendere le emozioni degli altri e questo vi rende un prezioso punto di riferimento.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 GIUGNO-5 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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