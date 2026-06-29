Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 giugno al 5 luglio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana inizierà con una Luna un po’ storta che potrebbe rendervi suscettibili. Non lasciatevi scoraggiare: il recupero è vicino. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee iniziano a circolare e qualcuno di importante potrebbe accorgersi di voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, c’è una bella energia che circonda il vostro segno, merito di una Venere che non smette di coccolarvi. Se avete intenzione di fare un investimento per la casa, le giornate di martedì e giovedì sono le migliori. Capitolo lavoro: cercate di essere più flessibili.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase di transizione economica. Avete speso molto e ora dovete rientrare nei ranghi. Fortunatamente, le occasioni di guadagno non mancheranno grazie a un Mercurio ancora favorevole.

CANCRO

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti di questo cielo. Il Sole nel segno vi regala carisma e una forza interiore che non sentivate da tempo. Lavoro? Molti nati sotto questo segno riceveranno una proposta o un avanzamento di carriera entro la giornata di venerdì.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 29 giugno al 5 luglio 2026), vi state scaldando. Questa settimana servirà a preparare il terreno. Per quanto riguarda il lavoro, un accordo potrebbe saltare all’ultimo momento, ma solo perché ne sta arrivando uno migliore.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di ordine e disciplina, ma il cielo di luglio sembra voler fare l’esatto opposto. Imprevisti dell’ultimo minuto potrebbero farvi perdere la calma nel corso della giornata di giovedì.

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di revisione profonda. Molti di voi si chiedono se il percorso intrapreso sia quello giusto. Aspettate il weekend per vedere le cose con più lucidità. In amore, la stanchezza si farà sentire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a smascherare un falso alleato prima che possa farvi danno. In amore, la passione torna a ruggire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, un progetto richiede più fondi del previsto. Non scoraggiatevi: entro domenica arriverà una soluzione inaspettata. In amore, avete voglia di libertà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione del Sole vi rende un po’ affaticati. Sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche con i capi tra mercoledì e giovedì. In amore, c’è bisogno di una ventata di novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, fase creativa e molto produttiva. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare nuovi linguaggi, sia nel lavoro sia nella vita privata. In amore, siete un po’ sfuggenti: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza di concretezza.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi sorride in modo smagliante. Siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete i complimenti che aspettavate da tempo.

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