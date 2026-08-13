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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 13 agosto 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, non tutte le conquiste si misurano con la velocità. Oggi il cielo vi suggerisce di osservare, ascoltare e scegliere il momento giusto per agire. Un incontro potrebbe lasciare un segno più profondo del previsto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la pazienza continua a essere il vostro tesoro. Ciò che avete coltivato con costanza inizia a dare piccoli ma concreti frutti. Nei sentimenti ritrovate il piacere delle cose autentiche.

Gemelli

Cari Gemelli, una brezza di novità attraversa la vostra giornata. Un messaggio, una proposta o una semplice conversazione vi offriranno un punto di vista completamente diverso. Il sorriso sarà contagioso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende più intuitivi del solito. Una scelta che sembrava difficile diventa improvvisamente naturale. È il momento ideale per chiudere con leggerezza ciò che non appartiene più al presente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 agosto 2026), la vostra luce attira attenzione senza bisogno di eccessi. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi del vostro valore e affidarvi un compito importante. In amore basta poco per ritrovare sintonia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la giornata invita a liberarvi del superfluo. Più alleggerite la mente, più sarà facile trovare risposte efficaci. Un piccolo cambiamento nella routine porterà benefici inattesi.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo favorisce gli incontri e le parole sincere. Una collaborazione nasce quasi per caso ma promette sviluppi interessanti. Lasciate che siano le emozioni a guidare il passo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la profondità del vostro sguardo coglie ciò che altri non vedono. Oggi una decisione presa con il cuore si rivelerà anche la più saggia. Evitate soltanto di chiudervi troppo in voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte si allarga e cresce la voglia di cambiare prospettiva. È una giornata favorevole per programmare, imparare o semplicemente lasciarsi sorprendere da ciò che accade.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, ogni risultato nasce dalla perseveranza e oggi ne avrete una conferma. Un apprezzamento sincero rafforza la fiducia nelle vostre capacità. Concedetevi anche qualche momento di leggerezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 agosto 2026), le intuizioni arrivano all’improvviso, come lampi nel cielo d’estate. Seguite quella che vi emoziona di più: potrebbe essere la più promettente. L’amore si colora di complicità.

Pesci

Cari Pesci, le stelle parlano di armonia ritrovata. Una notizia o un incontro vi farà comprendere che alcune attese hanno sempre un significato. La serata invita alla calma e alla gratitudine.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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