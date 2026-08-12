Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 13 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che può rimettere in moto una situazione rimasta troppo a lungo in attesa. Non serve accelerare: sarà più utile scegliere con attenzione la prossima mossa. Sul lavoro una persona potrebbe chiedervi di prendere posizione e sarà importante non farlo soltanto per compiacere gli altri. In amore avete bisogno di recuperare spontaneità. Una serata diversa dal solito può aiutarvi a ritrovare entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 agosto 2026), una questione che riguarda il futuro comincia a sembrarvi più gestibile. Forse non avete ancora tutte le risposte, ma almeno avete capito da dove partire. Sul lavoro la concretezza vi aiuta a evitare una complicazione e una scelta economica fatta con prudenza può rivelarsi azzeccata. In amore cercate meno rassicurazioni e più momenti da vivere insieme: la complicità cresce proprio nella quotidianità.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata piena di incroci, telefonate e possibilità. Potreste iniziare con un programma e ritrovarvi a metà giornata a seguire tutt’altra direzione: non è necessariamente un problema. Anzi, un cambiamento improvviso potrebbe portarvi verso una conoscenza interessante. Sul lavoro fate attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere. In amore una conversazione vivace riaccende la curiosità.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di mettere una distanza tra voi e alcune preoccupazioni che avete assorbito dagli altri. Oggi sarà importante non trasformare ogni problema altrui in una vostra responsabilità. Sul lavoro riuscirete a essere più lucidi se procederete senza farvi coinvolgere dalle tensioni dell’ambiente. In amore una persona vicina potrebbe avere bisogno di una vostra parola, ma anche voi meritate ascolto e attenzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 agosto 2026), una buona occasione può arrivare attraverso una persona che avete già incontrato in passato. Non è detto che si tratti di una proposta immediata: potrebbe essere semplicemente un contatto destinato a diventare utile più avanti. Sul lavoro avete bisogno di mostrare le vostre capacità senza esagerare. In amore una sorpresa vi farà capire che qualcuno osserva con attenzione ciò che fate. Giornata vivace e promettente.

VERGINE

Cari Vergine, state diventando più selettivi e questo è un bene. Non tutto deve essere sistemato immediatamente e non ogni richiesta merita una risposta positiva. Sul lavoro concentratevi su una questione alla volta: la qualità sarà più importante della quantità. Nei sentimenti potreste scoprire che una persona è molto più disponibile di quanto pensavate. Lasciate spazio a un dialogo senza preparare in anticipo ogni parola.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: state diventando più selettivi e questo è un bene.