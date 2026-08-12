Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che può restituirvi il gusto della conquista. Non necessariamente attraverso un grande risultato, ma grazie alla sensazione di essere finalmente tornati padroni delle vostre decisioni. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarvi un compito delicato: affrontatelo senza avere fretta di dimostrare tutto subito. In amore c’è una questione che merita di essere affrontata con maggiore sincerità. Chi è solo potrebbe accorgersi che una persona apparentemente distante sta invece cercando un contatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 agosto 2026), potreste cambiare idea su una questione che avevate considerato ormai chiusa. Non è un passo indietro, ma la possibilità di guardare la situazione con occhi nuovi. Sul lavoro fate attenzione alle questioni economiche e alle promesse troppo vaghe: meglio avere tutto chiaro. In amore una coppia può parlare di futuro, mentre chi è solo avrà voglia di conoscere qualcuno senza fare programmi immediati. La tranquillità sarà più preziosa dell’euforia.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete bisogno di movimento e difficilmente riuscirete a sopportare una giornata troppo prevedibile. Una persona potrebbe coinvolgervi in un progetto o in un’iniziativa che non avevate considerato. Prima di accettare, però, valutate bene il tempo che avete a disposizione. In amore il dialogo sarà fondamentale: una frase pronunciata nel modo giusto può cambiare completamente l’atmosfera. Serata favorevole per uscire dalla solita routine.

CANCRO

Cari Cancro, non lasciate che l’umore di una persona vicina condizioni il vostro. Oggi avete bisogno di recuperare un po’ di autonomia emotiva e di concentrarvi sulle vostre esigenze. Una questione lavorativa potrebbe richiedere più pazienza del previsto, ma non ci sono motivi per scoraggiarsi. In amore un rapporto può diventare più profondo proprio grazie a una confidenza. Se siete single, non chiudetevi alle conoscenze che arrivano attraverso amici o familiari.

LEONE

Cari Leone, qualcuno potrebbe mettervi davanti a una scelta e voi avrete la possibilità di mostrare quanto siete maturati. Non serve imporre la vostra volontà: convincere gli altri attraverso gli argomenti sarà molto più efficace. Sul lavoro una trattativa può andare meglio se siete disposti a fare una piccola concessione. In amore torna il desiderio di sentirvi protagonisti, ma attenzione a non confondere attenzione con controllo. Una sorpresa vi farà bene.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro senso pratico oggi sarà prezioso soprattutto nelle questioni che riguardano organizzazione e denaro. Potreste riuscire a trovare una soluzione che permette di risparmiare tempo o risorse. Non fate però l’errore di occuparvi anche dei problemi di chi vi circonda. In amore una persona vi chiederà maggiore chiarezza e sarà meglio rispondere senza girare intorno alla questione. Giornata utile per fare ordine anche nei pensieri.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: potreste cambiare idea su una questione che avevate considerato ormai chiusa.