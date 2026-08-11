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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 11 agosto 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il vento del cambiamento soffia piano, ma porta con sé possibilità da non sottovalutare. Non cercate risposte immediate: alcune arriveranno quando meno ve lo aspettate. L’amore premia il coraggio di essere sinceri.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le radici che avete coltivato negli ultimi mesi iniziano a sostenere nuovi progetti. Una giornata favorevole per mettere ordine nelle idee e ritrovare serenità. Un incontro scalda il cuore.

Gemelli

Cari Gemelli, le parole acquistano un valore speciale e possono aprire porte rimaste chiuse troppo a lungo. Un messaggio o una telefonata regalano entusiasmo. In amore lasciatevi guidare dalla naturalezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi invita a lasciare andare ciò che non vi appartiene più. Un gesto di una persona cara vi farà capire quanto siete importanti. La pace interiore torna protagonista.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 agosto 2026), brillate senza bisogno di dimostrare nulla. Chi vi osserva nota il vostro impegno e la vostra generosità. Nei sentimenti una sorpresa rende la giornata più luminosa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, ogni piccolo passo contribuisce a costruire qualcosa di grande. Le stelle favoriscono chi decide di semplificare la propria vita. In amore è il momento di vivere il presente con maggiore fiducia.

Bilancia

Cari Bilancia, un equilibrio che sembrava fragile ritrova forza grazie al dialogo. Le collaborazioni sono favorite e anche il cuore si apre a nuove emozioni. Una serata piacevole conclude la giornata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le intuizioni sono particolarmente nitide. Una scelta che vi sembrava difficile diventa improvvisamente chiara. Nei rapporti affettivi prevale il desiderio di costruire qualcosa di autentico.

Sagittario

Cari Sagittario, la curiosità vi conduce verso esperienze capaci di lasciare il segno. Un progetto prende forma lentamente ma con basi solide. Il buonumore contagia chi vi sta accanto.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, le stelle parlano di costanza e di risultati meritati. Un riconoscimento rafforza la fiducia nelle vostre capacità. In amore basta poco per ritrovare complicità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 agosto 2026), un’idea nata quasi per gioco potrebbe diventare molto più importante del previsto. È una giornata che favorisce la creatività, gli incontri e le intuizioni. Seguite la vostra originalità.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a osservare i piccoli segnali che arrivano lungo il cammino. Una coincidenza potrebbe trasformarsi in una piacevole sorpresa. Le emozioni trovano finalmente un equilibrio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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