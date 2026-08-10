Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 10 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un rapporto professionale o personale può assumere un’importanza maggiore. Forse avete sottovalutato una persona che invece può offrirvi un aiuto prezioso o una prospettiva interessante. Sul lavoro il confronto sarà fondamentale, soprattutto se dovete prendere una decisione. In amore torna il desiderio di condividere, parlare e progettare. Chi è single dovrebbe guardarsi intorno con maggiore curiosità: non sempre l’occasione interessante arriva nella forma che avevate immaginato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 agosto 2026), avete la possibilità di mettere un punto a una questione che vi ha occupato troppo spazio mentale. Non serve necessariamente una grande discussione: a volte basta prendere una decisione e smettere di rimandare. Sul lavoro siete più incisivi del solito e potreste ottenere ascolto anche da chi normalmente tende a contraddirvi. In amore cercate però di non trasformare ogni dubbio in una prova da superare. La fiducia sarà molto più importante del controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata vi restituisce curiosità e voglia di muovervi. Anche un impegno ordinario potrebbe diventare l’occasione per conoscere qualcuno o scoprire qualcosa di nuovo. Sul lavoro siete favoriti quando potete sperimentare, proporre o cambiare metodo, mentre la routine rischia di rendervi insofferenti. In amore avete bisogno di entusiasmo e di una persona capace di seguirvi nelle vostre idee. Il weekend ormai vicino invita a organizzare qualcosa di piacevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un risultato che sembrava ancora lontano comincia ad avvicinarsi. Non è ancora il momento di fermarsi, ma almeno avete una conferma che la direzione scelta è quella giusta. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarsi maggiormente alle vostre capacità e questo aumenterà le responsabilità, ma anche le soddisfazioni. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che provate. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con una proposta semplice ma significativa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 agosto 2026), avete bisogno di cambiare aria, anche soltanto mentalmente. Un’idea nuova può aiutarvi a uscire da una situazione diventata troppo ripetitiva e restituirvi entusiasmo. Sul lavoro non abbiate paura di proporre una soluzione non convenzionale: proprio ciò che agli altri sembra insolito potrebbe rivelarsi efficace. Nei sentimenti siete pronti a lasciarvi coinvolgere, ma soltanto se sentite libertà e autenticità. Una serata diversa dal solito sarebbe perfetta.

PESCI

Cari Pesci, una questione che avete osservato a lungo senza sapere come affrontarla oggi potrebbe apparire sotto una luce completamente diversa. Seguite questa nuova prospettiva, perché vi permetterà di recuperare fiducia. Sul lavoro una collaborazione può diventare più importante di quanto pensiate. In amore avete bisogno di parole sincere e di gesti che confermino ciò che viene detto. Chi è solo potrebbe accorgersi che una conoscenza recente sta diventando più interessante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una questione che avete osservato a lungo senza sapere come affrontarla oggi potrebbe apparire sotto una luce completamente diversa.