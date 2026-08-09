Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 9 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il dialogo sarà il filo conduttore della giornata. Un chiarimento vi permetterà di superare una piccola incomprensione e di guardare avanti con maggiore serenità. Sul lavoro una collaborazione prende forma in modo promettente. Nei sentimenti lasciate che sia il cuore a suggerire le parole giuste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 agosto 2026), avete la possibilità di chiudere definitivamente una questione che vi trascinate da tempo. La determinazione non vi manca e oggi sarà accompagnata anche da una buona dose di lucidità. In amore scegliete la sincerità, anche quando richiede un po’ di coraggio. Una notizia positiva potrebbe sorprendervi nel pomeriggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità vi porta lontano. Una proposta diversa dal solito, un invito o una semplice conversazione potrebbero accendere nuovi interessi. Sul lavoro mantenete la mente aperta ai cambiamenti. Nei sentimenti il buonumore rende tutto più semplice e favorisce gli incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ogni passo compiuto con pazienza vi avvicina a un risultato importante. Una responsabilità in più potrebbe trasformarsi in un’opportunità di crescita. In famiglia ritrovate complicità e disponibilità reciproca. In amore saranno i fatti, più delle parole, a rafforzare il rapporto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 agosto 2026), le idee innovative trovano finalmente spazio. Qualcuno potrebbe apprezzare il vostro modo originale di affrontare un problema e coinvolgervi in un nuovo progetto. In amore una sorpresa rende la giornata più vivace. Seguite l’ispirazione senza porvi troppi limiti.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni scorrono con maggiore equilibrio e questo vi permette di affrontare anche gli impegni con uno spirito diverso. Una conferma attesa da tempo potrebbe arrivare proprio oggi. Nei rapporti affettivi cresce la voglia di condividere sogni e progetti. Chiudete la giornata dedicando un po’ di tempo a ciò che vi fa stare bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le idee innovative trovano finalmente spazio. Qualcuno potrebbe apprezzare il vostro modo originale di affrontare un problema e coinvolgervi in un nuovo progetto.