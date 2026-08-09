Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non è necessario avere tutto chiaro fin dall’inizio: alcune risposte arriveranno proprio mentre sarete impegnati a fare altro. La giornata favorisce soprattutto chi sa cogliere un’occasione senza perdere tempo in troppe esitazioni. Sul lavoro potreste trovarvi a gestire una situazione che richiede diplomazia più che forza, e sarà proprio questo a farvi ottenere un risultato migliore. In amore c’è bisogno di maggiore disponibilità: una persona aspetta da voi un segnale concreto, non necessariamente una grande dichiarazione. Serata utile per staccare la spina.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 agosto 2026), avete bisogno di vedere qualcosa di concreto prima di convincervi che una situazione stia davvero cambiando, ma oggi potrebbe arrivare proprio quel segnale che aspettavate. Una questione economica, domestica o organizzativa può essere affrontata con maggiore tranquillità. Sul lavoro non lasciate che una piccola critica metta in discussione tutto ciò che avete costruito. Nei sentimenti avete voglia di stabilità e di persone affidabili: chi vi dimostrerà presenza avrà un posto speciale nel vostro cuore.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata piena di stimoli, ma dovrete scegliere quali seguire e quali invece lasciare perdere. Potrebbero arrivare diverse richieste contemporaneamente e il rischio sarà quello di dire sì a tutto. Sul lavoro una conversazione informale può diventare molto più interessante del previsto e mettervi in contatto con una possibilità nuova. In amore avete bisogno di leggerezza, ma anche di sincerità: se qualcosa vi interessa davvero, smettete di nasconderlo dietro una battuta. Una serata movimentata vi farà bene.

CANCRO

Cari Cancro, ci sono giornate in cui avete bisogno di proteggere maggiormente il vostro spazio personale, e questa è una di quelle. Non significa allontanarsi dagli altri, ma scegliere con attenzione a chi dedicare tempo ed energie. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione, ma riuscirete a gestirla senza lasciarvi travolgere. Nel lavoro procedete per piccoli passi. In amore una conversazione tranquilla può riportare vicinanza dove negli ultimi tempi era comparsa qualche distanza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 agosto 2026), avete davanti una giornata che può restituirvi una buona dose di entusiasmo. Una persona potrebbe coinvolgervi in un progetto o chiedervi un consiglio, riconoscendo implicitamente il vostro valore. Non abbiate paura di assumervi una responsabilità, soprattutto se riguarda qualcosa in cui credete davvero. Nei sentimenti avete bisogno di sentirvi scelti e apprezzati, ma cercate di offrire la stessa attenzione che desiderate ricevere. Una bella notizia può arrivare quando meno ve l’aspettate.

VERGINE

Cari Vergine, state imparando a distinguere ciò che merita davvero la vostra attenzione da ciò che invece vi fa soltanto perdere tempo. Questa consapevolezza oggi sarà molto utile, soprattutto sul lavoro, dove potreste trovarvi davanti a un problema che richiede una soluzione rapida. Evitate però di voler correggere tutto e tutti. In amore lasciate più spazio alla spontaneità: una persona potrebbe sorprendervi proprio perché farà qualcosa di completamente diverso da ciò che vi aspettavate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: state imparando a distinguere ciò che merita davvero la vostra attenzione da ciò che invece vi fa soltanto perdere tempo.