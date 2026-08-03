Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 3 al 9 agosto 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 3 al 9 agosto 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia è letteralmente esplosiva grazie al favore del Sole. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più, ideale per chi deve gestire attività autonome o progetti estivi. In amore la passione domina la scena.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state risentendo di una leggera stanchezza psicofisica, forse dovuta a troppe responsabilità familiari o a spese impreviste. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le polemiche con soci e collaboratori.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle vi regalano una settimana brillante, piena di inviti e occasioni di svago. La vostra vita sociale è al top. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i contatti e i viaggi d’affari.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo di agosto vi invita a concentrarvi sulla vostra stabilità economica. È un ottimo momento per pianificare investimenti o per raccogliere i frutti di un lavoro svolto nei mesi scorsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 3 al 9 agosto 2026), siete i sovrani indiscussi del cielo estivo. In amore non avete rivali: i single faranno strage di cuori.

VERGINE

Cari Vergine, queste giornate richiedono prudenza e una buona dose di relax. Avete bisogno di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Concedetevi del tempo per voi stessi.

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo si fa decisamente più leggero e costruttivo. Per quanto riguarda il lavoro, si sbloccano alcune trattative che erano rimaste in sospeso a luglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il Sole in Leone crea qualche attrito, rendendovi particolarmente esigenti e a tratti insofferenti verso le regole. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere diplomatici con i superiori ed evitate scontri diretti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, siete tra i segni più protetti e radiosi di tutta la settimana. I viaggi, sia di piacere sia di lavoro, sono baciati dalla fortuna.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi avviate verso un netto e progressivo recupero. Le tensioni accumulate nelle scorse settimane si stanno diradando. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di riorganizzare i piani in vista dell’autunno.

ACQUARIO

Cari Acquario, con il Sole in opposizione dovrete armarvi di molta pazienza. Qualcuno potrebbe criticare il vostro operato sul lavoro. Dedicate il fine settimana al dialogo sincero e al riposo.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi spingono a prendervi cura del vostro benessere fisico e della routine quotidiana. Sarete molto produttivi. In amore il cielo è romantico e rassicurante.

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