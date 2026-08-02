Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 2 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il Sole in ottimo aspetto nel corso di questo fine settimana vi regala ore particolarmente ruggenti. Capitolo lavoro: la stanchezza accumulata nel recente passato svanisce completamente. E’ il momento di divertirsi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 agosto 2026), siete reduci da giornate faticose a causa di alcune quadrature astrali che hanno testato i vostri nervi. Questo weekend di inizio agosto 2026 vi consiglia caldamente di rallentare i ritmi. Fate una cosa alla volta.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle di questo weekend di inizio agosto sono dalla vostra parte e vi donano una parlantina e un fascino davvero irresistibili agli occhi di tanti. Un’amicizia recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Drizzate le antenne e guardatevi attorno o meglio: guardate al vostro fianco!

CANCRO

Cari Cancro, nonostante il Sole abbia salutato il vostro segno, Venere in queste ore di inzio agosto continua a proteggervi e a rendervi dolci, sensibili e desiderosi di affetto sincero. Questo fine settimana (1-2 agosto) è perfetto per organizzare una cena romantica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 agosto 2026), il Sole brilla maestoso nel vostro spazio zodiacale, regalandovi un fine settimana da dominatori assoluti del cielo stellato. In amore pretendete il massimo e non vi accontentate mai. Bene così. Per ora…

VERGINE

Cari Vergine, queste giornate di inizio agosto 2026 vi chiedono di fare un piccolo passo indietro e di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Non caricatevi di troppi impegni. Fate un passo alla volta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete un fascino davvero irresistibili.