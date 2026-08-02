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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 2 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 2 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il Sole in ottimo aspetto nel corso di questo fine settimana vi regala ore particolarmente ruggenti. Capitolo lavoro: la stanchezza accumulata nel recente passato svanisce completamente. E’ il momento di divertirsi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 agosto 2026), siete reduci da giornate faticose a causa di alcune quadrature astrali che hanno testato i vostri nervi. Questo weekend di inizio agosto 2026 vi consiglia caldamente di rallentare i ritmi. Fate una cosa alla volta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle di questo weekend di inizio agosto sono dalla vostra parte e vi donano una parlantina e un fascino davvero irresistibili agli occhi di tanti. Un’amicizia recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Drizzate le antenne e guardatevi attorno o meglio: guardate al vostro fianco!

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, nonostante il Sole abbia salutato il vostro segno, Venere in queste ore di inzio agosto continua a proteggervi e a rendervi dolci, sensibili e desiderosi di affetto sincero. Questo fine settimana (1-2 agosto) è perfetto per organizzare una cena romantica.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 agosto 2026), il Sole brilla maestoso nel vostro spazio zodiacale, regalandovi un fine settimana da dominatori assoluti del cielo stellato. In amore pretendete il massimo e non vi accontentate mai. Bene così. Per ora…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, queste giornate di inizio agosto 2026 vi chiedono di fare un piccolo passo indietro e di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Non caricatevi di troppi impegni. Fate un passo alla volta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete un fascino davvero irresistibili.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 LUGLIO-2 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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