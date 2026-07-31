Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 1 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 1 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana si preannuncia splendido per tutto ciò che riguarda la vita sociale. In amore c’è una bellissima complicità con il partner; i single farebbero bene a frequentare nuovi ambienti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 agosto 2026), qualche piccolo attrito planetario potrebbe rendervi un po’ troppo guardinghi. Cercate di non fare processi alle intenzioni. La passione vi offre una splendida via d’uscita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete guidati da uno splendido spirito d’avventura grazie al favore del Sole in un segno di fuoco amico del vostro. La vostra gioia di vivere sarà contagiosa e attirerà persone positive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle vi consigliano di dedicare questo fine settimana esclusivamente al benessere psicofisico e alla cura di voi stessi. In amore serve un pizzico di pazienza extra.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 agosto 2026), con il Sole in opposizione, questo fine settimana vi richiederà una notevole dose di diplomazia. Se sentite un forte bisogno di indipendenza, ritagliatevi uno spazio tutto vostro.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che state per vivere si rivelerà estremamente piacevole, rilassante e rassicurante. Sarete dotati di una grande empatia che vi renderà il punto di riferimento ideale per gli amici in cerca di un buon consiglio o di una parola di conforto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il fine settimana si preannuncia splendido.