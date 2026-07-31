Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 31 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, qualche tensione può nascere facilmente. Le ultime settimane hanno lasciato qualche pensiero in sospeso che vi ha “storto” e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo continua a proteggere il settore pratico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 luglio 2026), tornate a dare importanza ai sentimenti. Le questioni economiche richiedono attenzione. Alcuni problemi recenti possono essere sistemati con calma e concretezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di queste ore di fine luglio 2026 c’è poca voglia di entrare nei labirinti di un sentimento incompreso: troppe domande, troppe spiegazioni, troppe analisi degne di un investigatore privato. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di muovervi. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi potrebbero avere la sensazione di avere un radar speciale per captare ogni sfumatura… Capitolo lavoro: arrivano giornate utili per iniziare a studiare nuove strategie. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 luglio 2026), tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza. Arriva il desiderio di vivere rapporti più veri, più sinceri. Lavoro? Nel corso delle prossime ore saranno favoriti i cambiamenti. Cercate di coraggio di agire.

VERGINE

Cari Vergine, la vita non è solo una lista di cose da sistemare… Date spazio all’amore. Capitolo lavoro: dopo alcune tensioni arriva una fase più gestibile rispetto al solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza.