Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 31 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 31 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le ultime settimane hanno lasciato qualche pensiero in sospeso che potrebbe aver dato spazio a qualche tensione… Per quanto riguarda il lavoro, il cielo continua a proteggere il settore pratico. Buone notizie per voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 luglio 2026), spesso il lavoro rischia di rubare tutta la scena, ma voi durante questa giornata di fine mese non lo permetterete: lascerete spazio ai sentimenti. Le questioni economiche richiedono attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è poca voglia di entrare nei labirinti di un sentimento incompreso. Volete una storia semplice, piacevole. Basta problemi e tensioni. Lavoro: avete voglia di muovervi, ottenere risultati e dimostrare quanto valete.

CANCRO

Cari Cancro, percepite tutte le sfumature sentimentali anche quelle che vorreste evitare… Per quanto riguarda il lavoro, arrivano giornate utili per iniziare a studiare nuove strategie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 luglio 2026), tornate a guardare avanti con maggiore sicurezza rispetto al recente passato. Vi siete sentiti poco considerati o messi alla prova. Capitolo lavoro: questa settimana favorisce idee, cambiamenti e nuove strategie. Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, avete voglia di godervi la vita e smetterla di pensarla come fosse un elenco di impegni… Per quanto riguarda il lavoro, dopo alcune tensioni arriva una fase più gestibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: godete di una maggiore sicurezza.