Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi stanno godendo di una grande forza. Quello che state vivendo è un periodo ricco di risorse, la seconda parte dell’anno sarà importante. Giove nel corso di queste ore è tornato favorevole. Bene così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 luglio 2026), buona intuizione in arrivo per molti di voi: la Luna è nel segno! Fate attenzione a non esagerare. Quelle di oggi e domani saranno giornate in cui dovrete affrontare qualche questione delicata.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è un periodo di complicazioni, ma di ricerca di soluzioni importanti per molti di voi. Il campo sentimentale non è privo di piccole provocazioni, soprattutto se trascorrete troppo tempo lontano dal partner. Avete dovuto mettere mano al portafogli e questo vi ha innervosito e non poco. Cercate di tornare calmi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna nel segno nel corso di queste ore di fine mese rappresenta un ottimo indizio. È un periodo favorevole per mettersi in gioco anche in amore. Agosto sarà un mese con Venere nuovamente in posizione delicata e porterà scelte importanti…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 luglio 2026), durante la settimana avrete la Luna nel vostro segno, in particolare tra oggi e domani. In arrivo tensione, ma anche quel desiderio di cambiamento: la voglia di rimettere tutto in gioco è molto presente.

PESCI

Cari Pesci, se ci sono divergenze con il partner o problematiche da affrontare, conviene non mettere tutto in discussione adesso, visto che Venere tra qualche giorno non sarà più opposta. Avete buone stelle e considerate che questo periodo, insieme all’inizio di agosto, è favorevole per risposte lavorative e novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: periodo favorevole per mettersi in gioco anche in amore.