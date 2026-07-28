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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è qualche pensiero che vi tormenta. Nei giorni scorsi ci sono state delle problematiche. Ricordo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto: molte asperità del periodo saranno presto saranno risolte. Attenzione ai rapporti personali. Coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 luglio 2026), nel corso delle prossime ore potete contare su una Luna favorevole, davvero di buon auspicio. Anche Venere è dalla vostra parte. Vi state dedicando di più ai sentimenti. La fine del mese sarà significativa per discutere questioni economiche rimaste sospese.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, non avete voglia di perdere tempo in inutili elucubrazioni d’amore. Lo conferma Venere dissonante: dedicatevi maggiormente al lavoro. Le giornate di fine mese che state vivendo saranno interessanti sotto questo punto di vista. Serve pazienza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, la Luna non rappresenta un blocco: non bisogna pensare che questa sia una giornata priva di risultati. Il limite riguarda piuttosto la mancanza di empatia. Nel corso delle prossime ore prestate attenzione ai seccatori: per un paio di giorni conviene evitare discussioni inutili.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 luglio 2026), guardate al futuro con ottimismo e fiducia, anche se di recente non sono mancati attacchi o problemi personali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, nel corso di queste ore di fine luglio avete uno sprint in più. Nei mesi scorsi ci sono state tensioni sul lavoro; c’è perfino chi ha cambiato gruppo, programma o azienda e ha avviato un confronto con il proprio ambiente lavorativo perché ritiene che certe scelte non siano state corrette.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete uno sprint in più.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 LUGLIO-2 AGOSTO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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