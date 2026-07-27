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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 27 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 27 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata favorisce i nuovi inizi e i piccoli cambiamenti che migliorano la qualità della vita. Potreste ricevere un invito interessante oppure riscoprire l’entusiasmo per un progetto lasciato in sospeso. In amore torna la voglia di costruire senza fretta, passo dopo passo. Un gesto gentile farà nascere un sorriso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 luglio 2026), quando avete un obiettivo difficilmente vi fermate, e oggi questa qualità sarà particolarmente evidente. Una situazione che sembrava complicata si sblocca grazie alla vostra capacità di trovare soluzioni originali. Nei sentimenti lasciate parlare il cuore senza continuare a chiedervi quale sarà il passo successivo. A volte basta vivere il momento.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità vi porta lontano e rende questa una giornata stimolante. Un incontro o una proposta potrebbero offrirvi spunti utili per il futuro, anche se inizialmente sembreranno poca cosa. In amore il vostro ottimismo contagia chi vi circonda e rende l’atmosfera più leggera. È il momento giusto per fare spazio alle novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i risultati arrivano grazie alla costanza con cui affrontate ogni sfida. Una persona potrebbe riconoscere il vostro impegno e aprirvi una porta che sembrava ancora lontana. In famiglia ritrovate un clima più sereno e questo vi aiuta ad affrontare tutto con maggiore equilibrio. Anche il cuore ritrova fiducia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 luglio 2026), le idee non vi mancano e oggi trovano finalmente il contesto giusto per essere ascoltate. Un confronto costruttivo vi permette di vedere una situazione da un punto di vista completamente diverso. Nei rapporti affettivi sarà importante essere sinceri fin dal primo momento. La chiarezza eviterà inutili equivoci.

PESCI

Cari Pesci, state imparando a dare meno peso alle paure e più valore alle opportunità. Una notizia positiva o un piccolo successo personale rafforzano la vostra autostima. In amore si apre una fase più distesa, nella quale sarà facile ritrovare complicità e serenità. La giornata si conclude con una piacevole sensazione di fiducia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: state imparando a dare meno peso alle paure e più valore alle opportunità. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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