Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a non rincorrere tutto e tutti. Concentratevi su un solo obiettivo e vedrete che arriveranno risultati superiori alle aspettative. In amore ritrovate entusiasmo grazie a una persona che sa sorprendervi con naturalezza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata che premia la pazienza. Una situazione rimasta ferma riprende finalmente a muoversi e vi restituisce fiducia. Nei rapporti affettivi sentite il bisogno di costruire qualcosa che abbia basi solide e sincere.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle favoriscono chi ha il coraggio di cambiare abitudini. Una novità lavorativa o un invito inatteso potrebbero portarvi in un ambiente stimolante. Il cuore ritrova leggerezza e torna la voglia di mettersi in gioco.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o il vostro aiuto. La sensibilità sarà la qualità che farà la differenza anche sul lavoro, dove riuscirete a gestire con equilibrio una situazione delicata. In amore cresce la complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 luglio 2026), avete davanti una giornata che parla di conferme più che di rivoluzioni. Ogni passo fatto con convinzione vi avvicina a un traguardo importante. Nei sentimenti scoprite il valore delle piccole attenzioni quotidiane.

Vergine

Cari Vergine, un cambiamento organizzativo si rivela più vantaggioso del previsto. Non irrigiditevi davanti alle novità: potrebbero semplificarvi la vita. In amore è il momento di lasciar cadere vecchie diffidenze.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo favorisce gli incontri e le collaborazioni. Una persona conosciuta da poco potrebbe diventare un riferimento importante nei prossimi mesi. Le coppie ritrovano il piacere di fare progetti insieme.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, e l’impressione è corretta. Una decisione presa oggi apre una strada interessante. Nei sentimenti scegliete la sincerità anche quando costa un piccolo sacrificio.

Sagittario

Cari Sagittario, la curiosità vi conduce verso esperienze nuove. È una giornata ideale per accettare un invito, iniziare un corso o progettare un viaggio. L’amore torna a essere leggero, spontaneo e ricco di entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le vostre capacità vengono finalmente riconosciute da chi conta. Un progetto acquista solidità e vi permette di guardare avanti con maggiore ottimismo. In famiglia ritrovate un clima più disteso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 luglio 2026), la fantasia vi porta lontano e oggi saprete trasformare un’intuizione in qualcosa di concreto. Un dialogo sincero migliora anche un rapporto che sembrava raffreddato. Non abbiate paura di mostrarvi per ciò che siete.

Pesci

Cari Pesci, una giornata serena, nella quale riuscite a dare il giusto peso alle cose. Le preoccupazioni si ridimensionano e lasciano spazio a nuove speranze. In amore una parola detta con il cuore vale più di qualsiasi promessa.