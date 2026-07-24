Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che vi spinge a fare chiarezza, soprattutto con voi stessi. Sul lavoro è il momento di dare priorità ai progetti che possono offrirvi prospettive concrete, senza disperdere energie. In amore torna la voglia di vivere tutto con maggiore spontaneità: lasciate da parte le inutili diffidenze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 luglio 2026), avete la sensazione che qualcosa stia finalmente prendendo la direzione giusta. Un piccolo successo vi restituisce entusiasmo e fiducia nei vostri mezzi. Nei rapporti affettivi sarà una parola sincera a fare la differenza, soprattutto se negli ultimi giorni ci sono stati malintesi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità continua a essere il vostro punto di forza. Un incontro o una conversazione possono offrirvi uno spunto prezioso per il futuro. Sul piano sentimentale siete più disponibili ad ascoltare e questo rende ogni dialogo più autentico e costruttivo.

CANCRO

Cari Cancro, riuscite a gestire con equilibrio anche le situazioni più delicate. Una questione rimasta in sospeso trova finalmente una soluzione soddisfacente. In amore cercate di non dare nulla per scontato: una piccola attenzione sarà molto apprezzata da chi vi vuole bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 luglio 2026), il desiderio di ottenere risultati concreti vi rende particolarmente determinati. Qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno con una proposta o un incarico interessante. Nei sentimenti è il momento di lasciar parlare il cuore senza voler sempre avere il controllo della situazione.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi invitano a cambiare prospettiva su una questione che vi preoccupa da tempo. A volte basta osservare le cose da un’altra angolazione per trovare la soluzione. In amore ritrovate serenità grazie a un confronto aperto e privo di tensioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi invitano a cambiare prospettiva su una questione che vi preoccupa da tempo.