Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi restituisce entusiasmo e voglia di ricominciare. Nel lavoro superate un ostacolo che vi aveva rallentato e una nuova proposta merita di essere approfondita. In amore scegliete il confronto anziché la fretta. Una conversazione sincera renderà il rapporto più forte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi e porta stabilità. Sul lavoro arrivano conferme che aumentano la fiducia nei vostri progetti e una questione economica trova finalmente equilibrio. In amore cresce il desiderio di costruire un futuro condiviso. I single vivono incontri promettenti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende questa una giornata molto favorevole per chi comunica, studia o deve affrontare trattative importanti. Le idee sono brillanti e il vostro entusiasmo convince facilmente chi vi ascolta. In amore il fascino aumenta e rende ogni incontro particolarmente interessante.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi regala maggiore serenità. Sul lavoro riuscite a risolvere una situazione che vi preoccupava da tempo. In amore le stelle favoriscono chiarimenti e riconciliazioni. È il momento di lasciare parlare il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 luglio 2026), il Sole illumina il vostro cammino e rafforza la fiducia nelle vostre capacità. Sul lavoro potrebbero arrivare responsabilità importanti accompagnate da soddisfazioni concrete. In amore un gesto spontaneo riporterà armonia e complicità.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende particolarmente organizzati. Sul lavoro riuscite a pianificare il futuro con lucidità e questo vi permetterà di affrontare ogni novità con serenità. In amore concedetevi il piacere di vivere le emozioni senza eccessivi calcoli.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce ogni forma di collaborazione e rende i rapporti più equilibrati. Una proposta nata quasi per caso potrebbe rivelarsi molto interessante. In amore chi è solo potrebbe vivere un incontro capace di lasciare il segno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi e determinati. Nel lavoro siete tra i protagonisti della giornata e una decisione presa oggi potrebbe portare vantaggi duraturi. In amore il vostro magnetismo conquista facilmente. Le emozioni saranno profonde e sincere.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove continua a spingervi verso nuove esperienze. È una giornata favorevole per progettare viaggi, cambiamenti o iniziative professionali. In amore la vostra spontaneità sarà molto apprezzata e una sorpresa renderà tutto ancora più piacevole.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno sostiene ogni vostra iniziativa. Nel lavoro la pazienza viene finalmente premiata e riuscite a vedere i risultati del vostro impegno. In amore il dialogo rafforza il rapporto e permette di guardare insieme al futuro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 luglio 2026), Urano favorisce creatività e innovazione. Una vostra idea potrebbe trovare finalmente il sostegno che cercavate. In amore cresce il desiderio di vivere relazioni autentiche, senza maschere e senza compromessi inutili.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro cielo con dolcezza e sensibilità. Sul lavoro il vostro intuito sarà fondamentale per cogliere una buona opportunità. In amore siete tra i segni più fortunati della giornata. Le stelle favoriscono incontri, riconciliazioni e momenti di grande tenerezza.