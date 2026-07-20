Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a regalarvi energia e coraggio. Sul lavoro siete pronti a ripartire con entusiasmo e una risposta che aspettavate potrebbe finalmente arrivare. In amore evitate discussioni inutili e scegliete la strada del confronto. La sincerità sarà la vostra migliore alleata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere rende il vostro cielo stabile e rassicurante. Nel lavoro una questione pratica si risolve con più facilità del previsto e questo vi permette di guardare avanti con maggiore tranquillità. In amore cresce il desiderio di condividere il futuro con chi amate. I single vivono una giornata favorevole agli incontri.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende rapidi, curiosi e brillanti. Ogni contatto può trasformarsi in una nuova opportunità professionale. Le stelle favoriscono chi studia, comunica o deve affrontare trattative. In amore il fascino è in crescita e rende questa giornata particolarmente vivace.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi invita a vivere tutto con maggiore fiducia. Sul lavoro riuscite a superare un piccolo ostacolo grazie alla vostra sensibilità. In amore torna la serenità e una persona cara saprà regalarvi una bella emozione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 luglio 2026), il Sole rafforza il vostro desiderio di affermazione. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme importanti oppure nuove responsabilità. In amore lasciate spazio anche alle esigenze del partner. L’equilibrio renderà il rapporto ancora più forte.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi permette di affrontare ogni situazione con lucidità. Nel lavoro organizzate il futuro con precisione e raccogliete risultati incoraggianti. In amore concedetevi qualche momento di leggerezza. Non tutto ha bisogno di una spiegazione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce i rapporti e rende piacevoli gli incontri. Una collaborazione potrebbe aprire nuove prospettive professionali. In amore è una giornata ideale per chiarire ciò che non vi convinceva più. Le emozioni ritrovano armonia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende il vostro intuito e vi rende protagonisti della giornata. Sul lavoro una proposta o una trattativa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. In amore il vostro fascino conquista facilmente e le passioni si riaccendono con naturalezza.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi spinge verso nuovi traguardi. È il momento di credere nelle vostre capacità e accettare sfide che fino a poco tempo fa sembravano troppo impegnative. In amore una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere il vostro percorso. Sul lavoro ogni sacrificio trova lentamente la sua ricompensa e una conferma rafforza la fiducia nel futuro. In amore il dialogo sincero crea basi ancora più solide.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 luglio 2026), Urano stimola creatività e fantasia. Una vostra idea potrebbe cambiare il corso di un progetto importante. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti autentici e stimolanti. Una conoscenza recente potrebbe sorprendervi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il cuore più sensibile e aperto alle emozioni. Sul lavoro fidatevi dell’istinto: oggi saprà guidarvi nella direzione migliore. In amore la dolcezza sarà il filo conduttore della giornata. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da un incontro speciale.