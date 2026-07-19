Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’energia torna a crescere e vi permette di affrontare ogni impegno con determinazione. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure una conferma che aspettavate da tempo. È il momento giusto per prendere iniziative senza lasciarvi frenare dai dubbi. In amore cercate di essere più pazienti con chi vi sta accanto. Un chiarimento sincero renderà il rapporto più sereno, mentre i single potrebbero vivere un incontro ricco di curiosità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 luglio 2026), Venere continua a sostenere il vostro segno e rende questa una giornata particolarmente positiva. Sul lavoro la costanza dimostrata negli ultimi tempi viene finalmente premiata e una questione economica mostra segnali di miglioramento. È un buon momento per pianificare il futuro. In amore cresce il desiderio di stabilità. Le coppie rafforzano la fiducia reciproca, mentre chi è solo potrebbe incontrare una persona affidabile e rassicurante.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente brillante e favorisce ogni forma di comunicazione. Nel lavoro saprete cogliere un’opportunità importante grazie alla vostra rapidità di pensiero. Colloqui, accordi e nuove collaborazioni sono favoriti. In amore il fascino è in crescita e rende questa una giornata vivace. Le nuove conoscenze promettono emozioni interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con sensibilità e vi aiuta a recuperare serenità. Alcune preoccupazioni iniziano a lasciare spazio a una maggiore fiducia nel futuro. Nel lavoro riuscite a gestire con equilibrio una situazione delicata. In amore il dialogo torna protagonista e permette di rafforzare il legame con la persona amata. I single potrebbero ricevere un’attenzione inattesa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 luglio 2026), il Sole continua a donarvi sicurezza e desiderio di affermazione. Sul lavoro siete pronti a raccogliere i frutti dell’impegno dimostrato nelle ultime settimane. Una nuova responsabilità potrebbe trasformarsi in una grande occasione. In amore mettete da parte l’orgoglio e lasciate spazio ai sentimenti. Un gesto spontaneo farà la differenza.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra precisione sarà determinante per risolvere una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro riuscite a organizzare tutto con lucidità e a prepararvi per nuovi obiettivi. Le stelle favoriscono anche le decisioni economiche prese con prudenza. In amore cercate di vivere il presente senza analizzare ogni dettaglio. La spontaneità sarà una preziosa alleata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il Sole continua a donarvi sicurezza e desiderio di affermazione.