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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 19 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 19 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’energia non vi manca e oggi riuscite ad affrontare con determinazione anche gli impegni più complessi. Sul lavoro una situazione rimasta in sospeso torna finalmente a muoversi e potrebbe arrivare una risposta che aspettavate da tempo. Chi desidera cambiare ruolo o iniziare un nuovo progetto trova un cielo favorevole. In amore cercate di ascoltare di più chi vi sta accanto. Un gesto spontaneo saprà cancellare ogni piccola tensione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 luglio 2026), Venere continua a rendervi protagonisti di una fase costruttiva. Sul lavoro la pazienza dimostrata negli ultimi tempi inizia a dare risultati concreti e una questione economica può evolvere in modo positivo. È una buona giornata per pianificare investimenti o nuovi obiettivi. In amore il bisogno di stabilità viene ricompensato da una maggiore complicità. I single potrebbero fare una conoscenza che ispira immediata fiducia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende la vostra mente brillante e veloce. Le idee non mancano e saprete trovare la soluzione giusta anche davanti a situazioni impreviste. Nel lavoro sono favoriti colloqui, accordi e collaborazioni. Una proposta interessante potrebbe arrivare attraverso un contatto inatteso. In amore siete comunicativi e affascinanti: le nuove conoscenze hanno ottime possibilità di trasformarsi in qualcosa di importante.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro segno e vi aiuta a recuperare serenità. Dopo alcuni giorni un po’ impegnativi, oggi ritrovate il giusto equilibrio tra emozioni e ragione. Sul lavoro riuscite a gestire con sensibilità una situazione delicata, conquistando la fiducia di chi vi circonda. In amore è il momento ideale per chiarire dubbi e rafforzare il dialogo. Le coppie ritrovano sintonia, mentre i single potrebbero vivere un incontro emozionante.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 luglio 2026), il Sole continua a sostenervi e vi regala una grande forza interiore. Sul lavoro il vostro impegno viene finalmente notato e non è escluso che arrivino nuove responsabilità o un riconoscimento meritato. Cercate però di non voler controllare ogni dettaglio. In amore lasciate parlare il cuore con maggiore semplicità. Un gesto affettuoso avrà un valore molto più grande di qualsiasi promessa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la precisione resta il vostro punto di forza, ma oggi le stelle vi invitano anche ad accogliere qualche cambiamento senza eccessive preoccupazioni. Sul lavoro riuscite a risolvere una questione organizzativa che vi aveva fatto perdere tempo. In amore concedete più spazio alla spontaneità. A volte le emozioni più belle arrivano proprio quando smettete di cercarle.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il Sole continua a sostenervi e vi regala una grande forza interiore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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