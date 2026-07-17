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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 luglio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi restituisce entusiasmo e voglia di ripartire. Sul lavoro superate una difficoltà che vi aveva rallentato e ritrovate fiducia nelle vostre capacità. In amore il cielo invita a essere meno impulsivi e più disponibili al confronto. Una conversazione chiarirà molti dubbi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi e rende questa una giornata positiva. Nel lavoro arrivano conferme che aumentano la sicurezza e permettono di programmare con maggiore serenità. In amore il desiderio di costruire qualcosa di importante diventa sempre più forte. Un gesto inatteso saprà emozionarvi.

Gemelli 

Cari Gemelli, Mercurio favorisce ogni forma di comunicazione. Nel lavoro siete brillanti e convincenti, qualità che potrebbero aprire nuove collaborazioni. In amore il fascino è evidente e rende gli incontri particolarmente interessanti. Le coppie ritrovano leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con equilibrio e sensibilità. Sul lavoro riuscite a trovare la soluzione giusta a una questione rimasta aperta. In amore lasciate spazio ai sentimenti senza paura di mostrarvi per ciò che siete. Il cuore saprà indicarvi la direzione migliore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 luglio 2026), il Sole illumina i vostri progetti e rafforza la fiducia nel futuro. Sul lavoro una persona potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore mettete da parte l’orgoglio e lasciate spazio alla tenerezza. La giornata promette emozioni sincere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e lungimiranti. Sul lavoro ogni scelta fatta oggi porterà vantaggi nel prossimo futuro. In amore cercate di vivere il presente senza analizzare ogni dettaglio. La serenità nasce anche dalla semplicità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo e rende più armoniosi tutti i rapporti. Nel lavoro una collaborazione prende una direzione positiva. In amore le stelle proteggono chi desidera recuperare un legame oppure fare un incontro importante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi e magnetici. Sul lavoro siete tra i protagonisti della giornata e una notizia positiva potrebbe arrivare all’improvviso. In amore la passione cresce e rafforza ogni rapporto autentico. Lasciatevi guidare dal cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove alimenta il desiderio di cambiamento. Nel lavoro una nuova esperienza potrebbe rivelarsi molto più interessante del previsto. In amore la spontaneità sarà il vostro punto di forza. Una sorpresa renderà piacevole la serata.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere il vostro cammino. Nel lavoro la pazienza porta finalmente risultati concreti e vi permette di guardare avanti con ottimismo. In amore il dialogo diventa più profondo e rafforza la fiducia reciproca.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 luglio 2026), Urano favorisce le idee innovative e le decisioni coraggiose. Nel lavoro una soluzione originale attirerà l’attenzione di chi conta. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni autentiche e rapporti senza inutili complicazioni.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro cielo con romanticismo e intuizione. Nel lavoro una scelta fatta seguendo l’istinto si rivelerà vincente. In amore siete tra i segni più favoriti della giornata: dolcezza, complicità e nuove emozioni accompagneranno ogni momento.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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