Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e rende questa una giornata piacevole sotto molti aspetti. Nel lavoro riuscite a trovare il giusto equilibrio anche nelle situazioni più complesse e una collaborazione potrebbe diventare sempre più importante. In amore torna la voglia di condividere progetti e sogni. I single potrebbero essere colpiti da una conoscenza nata quasi per caso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro alleato più prezioso. Sapete cogliere dettagli che sfuggono agli altri e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci. Nel lavoro una trattativa o una proposta potrebbe evolversi meglio del previsto. In amore il fascino è intenso e naturale. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e le emozioni profonde.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove continua a spingervi verso nuovi orizzonti. È una giornata favorevole per organizzare un viaggio, iniziare un progetto o valutare una proposta professionale diversa dal solito. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà persone interessanti. In amore siete spontanei e positivi. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra perseveranza continua a dare risultati concreti. Nel lavoro raccogliete i frutti dell’impegno dimostrato negli ultimi mesi e qualcuno potrebbe affidarvi un incarico importante. Le prospettive economiche appaiono più rassicuranti. In amore riuscite ad aprirvi con maggiore naturalezza e questo rafforza il rapporto con la persona amata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 luglio 2026), Urano stimola fantasia e creatività. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti e dare vita a un progetto interessante. Le stelle favoriscono chi opera nei settori innovativi e nella comunicazione. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti autentici, basati sulla fiducia reciproca.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata ricca di sensibilità e ispirazione. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito: una scelta apparentemente semplice potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. In amore il cielo protegge le coppie e favorisce i nuovi incontri. Chi ha il cuore libero potrebbe vivere un’emozione inattesa, mentre chi è già innamorato ritroverà una splendida sintonia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Nettuno rende questa giornata ricca di sensibilità e ispirazione.