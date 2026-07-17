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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo e rende questa una giornata piacevole sotto molti aspetti. Nel lavoro riuscite a trovare il giusto equilibrio anche nelle situazioni più complesse e una collaborazione potrebbe diventare sempre più importante. In amore torna la voglia di condividere progetti e sogni. I single potrebbero essere colpiti da una conoscenza nata quasi per caso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro alleato più prezioso. Sapete cogliere dettagli che sfuggono agli altri e questo vi permette di prendere decisioni molto efficaci. Nel lavoro una trattativa o una proposta potrebbe evolversi meglio del previsto. In amore il fascino è intenso e naturale. Le stelle favoriscono i rapporti sinceri e le emozioni profonde.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove continua a spingervi verso nuovi orizzonti. È una giornata favorevole per organizzare un viaggio, iniziare un progetto o valutare una proposta professionale diversa dal solito. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà persone interessanti. In amore siete spontanei e positivi. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra perseveranza continua a dare risultati concreti. Nel lavoro raccogliete i frutti dell’impegno dimostrato negli ultimi mesi e qualcuno potrebbe affidarvi un incarico importante. Le prospettive economiche appaiono più rassicuranti. In amore riuscite ad aprirvi con maggiore naturalezza e questo rafforza il rapporto con la persona amata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 luglio 2026), Urano stimola fantasia e creatività. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti e dare vita a un progetto interessante. Le stelle favoriscono chi opera nei settori innovativi e nella comunicazione. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti autentici, basati sulla fiducia reciproca.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata ricca di sensibilità e ispirazione. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito: una scelta apparentemente semplice potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. In amore il cielo protegge le coppie e favorisce i nuovi incontri. Chi ha il cuore libero potrebbe vivere un’emozione inattesa, mentre chi è già innamorato ritroverà una splendida sintonia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Nettuno rende questa giornata ricca di sensibilità e ispirazione. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 LUGLIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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