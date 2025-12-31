Oroscopo Paolo Fox 2026: dall’Ariete ai Pesci, le previsioni per tutti i segni

Qual è l’oroscopo di Paolo Fox per il 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo del nuovo anno è stato diffuso tramite il suo libro, già in libreria, e nelle trasmissioni tv a cui prende parte, come I fatti vostri. Di seguito le previsioni segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox del 2026:

Ariete

Cari Ariete, gli ultimi mesi del 2025 sono stati pesanti. Nella prima parte del 2026 si legge una volontà di cambiamento, nonostante Giove e Saturno in aspetto critico. Da luglio ci sarà un cambiamento di rotta. Tutta la seconda parte del 2026 sarà interessante, grazie a una bella Venere per l’amore. A marzo ci sarà un momento importante in amore, che può quindi essere interessante per le relazioni.

Toro

I Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2026, sono dei conquistatori. Marzo, aprile e maggio saranno i mesi migliori del 2026. Per l’amore voto 4, nel 2026 si darà più importanza al lavoro. E il Toro, nell’ambito della sua carriera, avrà un’occasione in più. Fortuna 3, ma non perché non ci sia, ma perché la prima parte dell’anno sarà più scorrevole, mentre la seconda avrà bisogno di qualche accortezza in più.

Gemelli

Per i Gemelli sarà un anno interessante. Non ci sono pianeti contrari. Dal 14 febbraio, Saturno non vi blocca più e dà occasione per emergere. Maggio sarà un mese molto importante con Venere nel segno. Spazio a relazioni, amori, intrighi. Ma sarà un mese fondamentale anche nel lavoro grazie a Mercurio. Alla fine della primavera e all’inizio dell’estate arriveranno le occasioni migliori. I Gemelli detestano annoiarsi. Cercate di concentrarvi su cose importanti. Il rischio è di fare tante cose e non concluderne nessuna. Durante l’anno non ci saranno mai bruschi cali.

Cancro

Cari Cancro, nella prima parte del 2026, Giove continuerà a transitare nel segno, dunque non mancheranno le occasioni nel lavoro. Alcune occasioni dovrebbero essere arrivate già lo scorso autunno. Giove continuerà a essere dalla vostra parte. Tuttavia, ci sarà anche un Saturno che tenderà a rallentarvi. Tutto quello che firmerete o sottoscriverete, richiederà del tempo per essere gestito. Non vi aspettate tutto e subito. Venere a maggio e giugno nel vostro segno. Questi saranno i mesi più intriganti dal punto di vista sentimentale. Mercurio a giugno e luglio renderà questi mesi ottimi per i contratti e gli accordi.

Leone

Per il Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2026, sarà un anno molto importante. Sarà uno dei segni più fortunati. C’è solo una piccola ombra tra gennaio e febbraio. A parte questo inizio di anno in cui vi sentirete un po’ spaesati, da marzo ci sarà un recupero anche per quanto riguarda il lavoro. Da febbraio, inoltre, Saturno andrà in aspetto buono. Da luglio avrete Giove nel segno e Saturno in trigono, quindi un’estate pazzesca. Potrebbe arrivare una bella proposta o una conferma. È un’estate perfetta per chi si vuole sposare, per chi vuole andare a convivere o per chi cerca l’amore.

Vergine

Cari Vergine, negli ultimi mesi improvvisamente vi siete sentiti sballottati ma il 2026 vi viene incontro per costruire nuove certezze. Le stelle sono migliori. Il 2026 sarà un anno interessante, ma il lavoro a febbraio sarà un po’ in declino. Per tutto il resto dell’anno avrete delle buone opportunità di rimettervi in gioco. Cercate di tirarvi su a livello psicologico ed emotivo. Ultimamente la vostra testa è stata un po’ tra le nuvole. Luglio è un buon mese con Venere nel vostro segno. Agosto mese positivo per gli affari.

Bilancia

Bilancia, ultimamente avete faticato. Ogni cosa fatta di recente è stata pesante. La prima parte dell’anno vedrà ancora Giove agitato. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi in cui si cercherà di ritrovare l’equilibrio soprattutto in famiglia e nelle relazioni. Se avete in mente dei progetti potranno essere sviluppati dalla tarda primavera in poi. Con Giove favorevole, da luglio si riparte. Il mese top sarà luglio.

Scorpione

Lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2026, ha un bellissimo Giove. Il 2026 partirà bene, ci saranno delle buone occasioni. Puntate molto sulla prima parte dell’anno, soprattutto sui mesi di gennaio e marzo. Date spazio ai vostri progetti più grandi. Dall’estate in poi ci sarà una situazione astrologica di calma piatta. Meglio agire tra gennaio e maggio. Se dovete farvi rinnovare un contratto o dovete fare una scelta che riguarda la vostra vita sentimentale, se possibile fatelo entro luglio. Nella seconda parte dell’anno, c’è Giove che non è più attivo, ma ci sarà Venere a settembre e ottobre, mentre Mercurio a ottobre e novembre. Tra settembre e novembre qualche affare lo concluderete.

Sagittario

Quest’anno per il Sagittario sarà molto importante fare ciò che desidera. Il 2026 è un anno in cui ritroverete la voglia di investire sul vostro futuro e non accetterete intralci. A primavera e estate c’è un cielo molto bello. Luglio, agosto e settembre sono mesi di grande forza. Potrebbe essere l’anno del matrimonio, della convivenza, ma anche per un trasferimento. È un anno che invita a viaggiare, ad avere contatti con altre città.

Capricorno

Annata importante per i Capricorno. Un po’ di tensione causata da Giove e Saturno nei primi mesi dell’anno. Proverete insofferenza per le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. I Capricorno vogliono affrontare i loro problemi in solitudine. Nel 2026 potreste disfarvi dei rompiscatole che tolgono energia alla vostra vita. A primavera potrebbe esserci un avversario in ambito lavorativo che intende contrastarvi. Ma il Capricorno riesce a vincere ogni sfida con serietà e esperienza. I primi quindici giorni di gennaio possono essere risolutivi per tante cose. Mesi vincenti giugno, luglio e agosto per i sentimenti. Agosto positivo anche per il lavoro. Sarà un anno faticoso ma di grande successo.

Acquario

Per l’Acquario il 2026 sarà un anno importante con qualche chiarimento d’amore. Per i sentimenti, gennaio sarà un mese favorevole perché Venere è nel segno. La monotonia uccide le persone nate sotto il segno dell’Acquario. Attenzione in amore, perché se questa voglia di cambiamento non viene percepita dal partner, ad aprile potrebbe creare dei problemi. Gli Acquario che non si sentono amati, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2026, ad aprile metteranno le cose in chiaro. Giove andrà in opposizione nella seconda parte dell’anno e porterà una certa instabilità a livello lavorativo.

Pesci

Per i Pesci, Giove sarà in ottimo aspetto tra gennaio, febbraio, marzo e aprile. Saranno mesi ricchi di intuizioni. Soprattutto a marzo, con Venere nel segno. I Pesci saranno fortunati soprattutto in primavera. Anche l’estate sarà una stagione importante. Le occasioni migliori ci saranno nella prima parte dell’anno con Giove in trigono. Nutrite la vostra spiritualità leggendo, ascoltando musica, non cedete all’insoddisfazione. Date spazio alla vostra energia. A maggio e a luglio ci sarà un po’ di tensione.