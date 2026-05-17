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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 17 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 17 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di chiarire una situazione che si trascina da troppo tempo. Non potete più restare sospesi tra dubbi e indecisioni. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da affrontare con maggiore decisione. In amore, invece, un confronto sincero può riportare equilibrio e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità di capire le persone e le situazioni che oggi sarà particolarmente forte. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con grande strategia. In amore siete meno tolleranti verso superficialità e rapporti poco chiari: volete qualcosa di vero e coinvolgente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta ai vostri progetti. L’energia non manca, ma deve essere gestita meglio. Nel lavoro una nuova idea può diventare qualcosa di importante se coltivata con pazienza. In amore siete sinceri e spontanei, ma attenzione a non risultare troppo bruschi.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per costruire e pianificare. Avete le idee più chiare e riuscite a capire quali obiettivi meritano davvero il vostro impegno. Nel lavoro fate progressi concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, il cielo vi invita a essere più aperti e meno rigidi nei sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 maggio 2026), giornata molto utile per costruire e pianificare. Avete le idee più chiare e riuscite a capire quali obiettivi meritano davvero il vostro impegno. Nel lavoro fate progressi concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, il cielo vi invita a essere più aperti e meno rigidi nei sentimenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto armonica perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non vi fate travolgere dalle emozioni ma le usate come guida. Nel lavoro un’intuizione può aiutarvi a risolvere una situazione complicata. In amore c’è una dolcezza più stabile e sincera, fatta di piccoli gesti che contano davvero.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto armonica perché riuscite a unire sensibilità e concretezza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 11-17 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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